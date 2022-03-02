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Bilim / Teknoloji

Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam

Geçen sene 7 bin TL'ye satılan Playstation5 artık 12 bin TL'ye satışa sunulacak

02 Mart 2022 19:35

Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artması nedeniyle gelen zamlar Playstation 5'i bir kez daha vurdu. PS5 fiyatlarına yüzde 80'lik bir oranda zam gelerek 12 bin TL'ye ulaştı.
 
Sony, döviz kurunun artması ile Playstation 5'in fiyatlarını değiştirdi. Uzun süredir sabit fiyatta kalan PlayStation 5'e bugün itibariyle zam gelerek 12 bin TL'ye çıktı.
 
Geçen sene yerel fiyatlandırma politikası ile Türkiye'de 7 bin TL'den piyasaya sürülen Playstation 5, dünya genelindeki çip sıkıntısı nedeniyle üretiminde yavaşlama gerçekleşti. Haberler’in aktardığına göre, döviz kuru sebebiyle yüksek fiyata sunulan Playstation 5'ler karaborsa fiyatları ile 15-20 bin TL'ye kadar çıktı.
 
PlayStation 5 stokları yenilenmesi ile 7500 TL'den piyasaya sürülen Playstation 5'lerin Türkiye'deki yeni fiyatı 12 bin TL oldu. Sony'nin döviz kuru nedeniyle yaptığı bu zam, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
 
 
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