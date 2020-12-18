Sony, Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırdı

Sony, yaptığı yeni bir açıklamayla, Cyberpunk 2077 ’nin PS Store’dan kaldırdığını ve isteyen herkese para iadesi yapacağını duyurdu.

Oyunseverlerin yıllardır beklediği ve sayısız ertelenme haberinin ardından Cyberpunk 2077, 10 Aralık’ta resmi olarak çıkışını yaptı. Hem PC hem de konsol tarafı için yayınlanan oyunun performans ve görsellik anlamında konsol oyuncularını memnun edememesi gündeme eleştirilerle gelmesine sebep oldu.

PC tarafında büyük sorunlar olmasa da özellikle PlayStation 4 ve Xbox One’ın oyunu kaldırmaması ve oynanamayacak derecede kötü olması beraberinde bazı sonuçları da getirmişti.

Teknosafari'nin haberine göre ilk olarak Reddit’te yapılan bir paylaşımda Sony’nin PS4 kullanıcıları için para iadesi yaptığı belirtilmiş daha sonra ise Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyundan memnun olmayan kullanıcılardan özür dilemiş ve dileyenlere para iadesi yapılacağını açıklamıştı. Şirket yıllardır beklenen oyunu PS Store’dan kaldırdı. Bunun yanı sıra ise Sony, yaptığı bir açıklamada müşteri memnuniyetinin önceliği olduğunu ve bu sebepten ötürü dileyen herkese para iadesi yapılacağını açıkladı.

Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldıran Sony, “SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin” açıklamasında bulundu.

Cyberpunk 2077’nin Metacritic puanları da oyunun konsol tarafında ne derece sorunlu olduğunu ortaya koyar nitelikteydi. Verilere göre, Cyberpunk 2077’nin PS4 tarafındaki kullanıcı puanı 10 üzerinden sadece 2.7. Xbox tarafında ise bu puanı 3.5 olarak belirlenmişti.