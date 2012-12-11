Sony, 1080p çözünürlüklü ve 6 inç ekranlı akıllı telefon hazırlığı içinde

Çince yayın yapan IT168 adlı forumdaki bir kullanıcı, Sony'nin önümüzdeki yıl satışa sunacağı telefonları hakkında teknik detayları kamuoyu ile paylaştı.

Emir Bostanoğlu'nun log.com.tr'de yer alan haberinde, Forumdaki kullanıcından edinilen bilgiye göre, Xperia 6 adını taşıyacak olan cihaz Full HD çözünürlüklü 6 inçlik bir ekrana sahip olacak.

Kullanıcı, 13 megapiksel çözünürlüklü kamera, 3 GB RAM, 32 GB dahili bellek, LTE (4G), 3500 mAh pil kapasitesi ve microSD kart yuvasının da olacağını da belirtti.

Sony’nin önümüzdeki yıl satışa sunulacağı söylenen cihazlar arasında, 5 inçlik Odin ve Yuga kod adlı akıllı telefonlarda yer alıyor.

Kullanıcı Sony’nin diğer telefonunun Full HD çözünürlüklü 5 inçlik bir ekrana sahip olacağını açıkladı. Bunun yanında cihazın 3 GB RAM, 16 megapiksel kamera ve 3000 mAh pil kapasitesine sahip olacağını ifade eden kullanıcı, Sony’nin önümüzdeki yıl piyasaya süreceği bir diğer akıllı telefonda ise, 720p çözünürlüklü 4 inçlik bir ekran kullanacağı iddia etti.

Cihazın teknik özellikleri arasında ise 1,5 GB RAM, 12 megapiksel kamera, 16 GB dahili bellek, microSD kart desteği ve 1800 mAh pil kapasitesinin olacağı ifade edildi.

Sony’den bu cihazlar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.



