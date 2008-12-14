Sonunda Mevlana'ya kavuştu!

10 yıl önce vefat eden Fransız yazar Eva de Vitray Meyerovitch’in naaşı Mevlana’nın yakınında defnedilme vasiyeti nedeniyle Konya’ya getirildi.



Eva de Vitray Meyerovitch’in naaşı Mevlana’nın ölüm yıldönümü olan 17 Aralık’ta üçler mezarlığında defnedilecek. Üçler mezarlığı Mevlana Müzesi’nin hemen karşısında bulunuyor.

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1965 yılında Mevlana’nın bir eserini okuduktan sonra Müslüman olan Fransız kadın yazar Havva adını almıştı. Fransız yazar, 1998 yılında Konya’da katıldığı bir konferansta, “Beni öldükten sonra Mevlana’nın gölgesine defnedin” vasiyetinde bulunmuştu.



Batı dünyasında Mevlana’yı tanıtmak için yıllarca çalışmalar yapan Meyerovitch, ünlü düşünür üzerine doktora yapmıştı.



Oğullarının uzun süre bu vasiyetine karşı çıktığı Fransız yazarın naaşı, ölümünden 10 yıl sonra mezarından çıkarılarak Türkiye’ye getirildi.



