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Sonu Tiger gibi mi olacak?

Eşini aldattığı ortaya çıkan Manchester United’ın yıldızı Rooney sponsorluk anlaşmalarını kaybedebilir...

07 Eylül 2010 03:00

T24 - Eşini aldattığı ortaya çıkan Manchester United’ın yıldızı Rooney sponsorluk anlaşmalarını kaybedebilir.Hamile eşini hayat kadınlarıyla aldattığı ortaya çıkan ünlü futbolcu Wayne Rooney’nin yaşamı altüst oldu.


Sonu Tiger gibi mi olacak?

Bir eskort kızın basına yaptığı seks itiraflarıyla yıkılan Manchester United oyuncusunun eşi Coleen, çiftin 10 aylık bebekleri Kai de yanına alarak evi terk etti. Hakkında çıkan haberlerle büyük yara alan genç futbolcuyu bekleyen başka bir tehlike ise sponsorlarıyla olan anlaşmalarının feshedilme olasılığı. Rooney’nin aralarında Nike, Coca Cola ve Mercedes’inde bulunduğu şirketlerle 7 milyon Sterlin (16 milyon TL) değerinde  sponsorluk anlaşmaları bulunuyor.  

İngiliz basınında yer alan iddialara göre sponsor şirketler, bugüne kadar iyi bir aile tablosu çizen ve bu yönüyle tanınan Rooney’nin markalarının yüzü olmaya devam edip etmemesi konusunda kararsızlık yaşıyor. İddialara göre Rooney’nin takım arkadaşları Coleen’i arayarak “Ona son bir şans daha vermezsen sonu Tiger Woods gibi olacak” dedi. Ünlü golfçü Tiger Woods eşini aldattığı ortaya çıktıktan sonra sponsorluk anlaşmalarını kaybetmiş ve turnuvalarda ardı ardına başarısız sonuçlar almıştı. 

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