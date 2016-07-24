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15 Temmuz Darbe Girişimi

Sonik patlamaların provası Kayseri'de mi yapıldı?

Kayseri'de 12 Nisan'da tüm ilçeler ve illerden hissedilen uçuşlarla ilgili bilgi verilmediği belirtildi

24 Temmuz 2016 22:56

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen "sonik patlama"nın provasının, 12 Nisan'da Kayseri'de yapıldığı şüphesi ortaya çıktı.

Kayseri'de 12 Nisan'da akşam saatlerinde tüm ilçeler ve civar illerden de hissedilen büyük bir patlama sesi duyulmuş, patlama sesinin bölgeden geçen bir savaş uçağının ses duvarını aşmasıyla oluşan sonik patlama olduğu tespit edilmişti.

Hürriyet'in haberine göre; İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın, olayın ardından Kayseri Valiliği'ne yazdığı resmi yazıda, ilgili kurumun yazılı veya şifahi olarak emniyete uçuşla alakalı herhangi bir bilgi vermediğini ifade ettiği belirlendi.

Şiddetli patlama sesinden dolayı vatandaşların 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbarda bulunduğu, yapılan kontrollerde kentin herhangi bir yerinde patlama gibi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı belirtilen yazıda, uçağın neden olduğu patlama sesiyle ilgili kurumlardan kamuyu aydınlatıcı kesin ve net bir açıklama yapılmadığına işaret edildiği anlaşıldı.

Darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın'ın bilgisi dahilinde uçarak sonik patlamaya neden olan savaş uçağıyla, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara semalarında savaş uçaklarının yaptığı sonik patlamanın provasının yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de o tarihlerde sık sık Kayseri'ye gelip gittiği yönündeki bilgileri de inceleyen Emniyet Müdürlüğü, nisan ayındaki sonik patlamanın Ankara'da 15 Temmuz'daki benzer olayla ilgisini ortaya koyabilmek için araştırma başlattı.

 

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