Songül Öden: Şeytana uyup botoks yaptırdım

Gümüş dizisiyle ünlü olan Songül Öden, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Estetik pişmanlığını dile getiren oyuncu, "Şeytana uyup botoks yaptırdım" dedi.

Oyuncu Songül Öden, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programında samimi açıklamalar yaptı.

Songül Öden'in açıklamalarından satır başları...

"Burnum kemikli olduğu için 19'unda ameliyat olmak istedim. Ailem izin vermedi. 'Nefes alamıyorum' diye tutturdum. Paramın yettiği bir doktora ameliyat oldum. Esas şimdi nefes alamıyorum. Kıkırdaklarımı almış. Burnum yassılaştı, üzerine 2 kez daha ameliyat geçirdim. Kulaktan kıkırdak alıp taktılar.

"Ünlü bir yönetmen 'üst benin güzel ama alttakini aldır' dedi"

Çok güldüğümden gözlerimin kenarı kırıştı. Şeytana uyup botoks yaptırdım. Gülüşüm bozuldu. O yüzden gülmek istemiyorum. Araplarla çektiğim reklam filminde yönetmen gülmemi isteyince 'Burada gülmenin doğru olduğunu düşünmüyorum' dedim.

Mesleğe ilk başladığımda ünlü bir yönetmen 'Üst benin çok güzel ama alttakini aldır' dedi. Çok saçmaydı. Filmde oynamadım. Çok da kötü bir yapım oldu. İyi ki yönetmeni dinlememişim.

Bugüne kadar en keyif aldığım iş, 'Umutsuz Ev Kadınları' oldu. Gelen bir başrolü kadroda bulunan başka isimler yüzünden reddettiğim oldu."