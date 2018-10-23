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Songül Karlı ve Latif Doğan kebap yedi, türkü söyledi

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ŞARKICI Songül Karlı, Latif Doğan ile birlikte Adana'da kebap yemeye gittiği restoranda türkü söyledi

23 Ekim 2018 19:21

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ŞARKICI Songül Karlı, Latif Doğan ile birlikte Adana\'da kebap yemeye gittiği restoranda türkü söyledi.
Kentte kaburga etinden yaptığı meşhur kebabıyla dikkat çeken Kaburgacı Yaşar\'da yemeğe gelen Songül Karlı ile Latif Doğan, kebap yedi. İşletme sahibi Yaşar Aydın\'ın da eşlik ettiği masada Songül Karlı, Latif Doğan ile birlikte \'Gönlüme\' türküsünü seslendirdi. Türkünün sonunda Latif Doğan, \"Önce söylettiriyor, sonra yediriyor. Çay içirip, gönderiyor\" dedi.

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