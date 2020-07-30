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Songül Karlı, 20 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak!

30 Temmuz 2020 10:42

Türkücü Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Müge Anlı'ya başvuracağını söyledi.

"Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının “Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?” sorusuna “Müge Anlı’da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı” dedi.

Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

TIKLAYIN: Songül Karlı: Eski eşim, dişimden tırnağımdan artırdığım 20 milyon liramı dolandırdı

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