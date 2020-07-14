Songül Karlı: Eski eşim, dişimden tırnağımdan artırdığım 20 milyon liramı dolandırdı

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon lira dolandırdığını söyleyen Songül Karlı, "Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diyerek isyan etti.

Normalleşme sürecinin bitmesiyle tatile çıkan ünlü şarkıcı Songül Karlı, önceki gün kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.



Uçankuş muhabiriyle sohbet eden Karlı, eski eşinin 20 milyon TL'sini dolandırdığını söyleyerek "Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Dişimle, tırnağımla kazandım. Ben köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemez" dedi.

"Ben de şiddet gördüm"

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı yönündeki haberler hakkında da konuşan Karlı, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir havaalanında karşılaşmıştım onunla (Ozan Güven ile)… 'Merhaba' dedim, çok sinirliydi. Tiyatrocuların geneli sempatiktir, tatlıdır. Ona da çok şaşırmadım. Hiç hoş değil. En fazla kapıyı çarpıp gidersin, evi terk et dersin. Ben de şiddete maruz kaldım. Öyle çok büyük şiddet değildi."