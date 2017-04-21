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Yaşam

Songül Erçil’in katiline ağırlaştırılmış müebbet

Adana'da öldürülen Songül Erçil’in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

21 Nisan 2017 23:33

Adana'da öldürüldükten sonra kesilen kol ve bacağı katı atık bertaraf tesisinde bulunan 27 yaşındaki Songül Erçil'in katili Fatih Karaman'a “canavarca hislerle insan öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Geçen yıl aralık ayında merkez Sarıçam ilçesinde katı atık tesisinde kesik kol ve bacak bulunmuş, yapılan DNA testiyle uzuvların 2 çocuk annesi 27 yaşındaki Songül Erçil’e ait olduğu anlaşılmıştı.

Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Fatih Karaman suçlamaları kabul etmemişti. Bunun üzerine Fatih Karaman'ın çalıştığı kahvehanede arama yapan ekipler, tuvalette uzun saçlar bulmuş, tuvaleti tarayan ekipler, mavi ışıkta ortaya çıkan yoğun kan lekesine rastlamıştı. Bu deliller karşısında katil Fatih Karaman suçunu itiraf ederek cinayeti nasıl işlediğini anlatmıştı.

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