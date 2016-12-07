Sonera Holding, Turkcell hisselerinin yüzde 13,07'sini borsada satmak için başvuru yaptı

Turkcell'de yönetim sorunu devam ederken, ortaklardan Sonera Holding, borsaya açık olmayan hisselerini, borsada satmak üzere, Merkezi Kayıt Kurumuna (MKK) başvuruda bulundu. MKK'dan yapılan açıklamaya göre, Sonera Holding, Turkcell'de yüzde 13.07 paya denk gelen 287.6 milyon TL nominal değerli doğrudan hissenin satışı için izin aldı.

Sonera Holding'in Turkcell'de halen yüzde 14,02 doğrudan hissesi bulunuyor. Ancak bu hisselerin yüzde 0,95 kadarı, halka açık hisseler olduğu için, satış talebi yüzde 13,07 üzerinden yapılmış durumda.



Turkcell'in 1 TL nominal bedelli 2.2 milyon adet hissesi bulunuyor. Hisselerin bugün itibariyle dağılımı şu şekilde:



· Turkcell Holding A.Ş. - yüzde 51,00

· Çukurova Holding A.Ş. - yüzde 0,05

· Sonera Holding B.V. - yüzde 14,02

· Diğer (Halka Açık) - yüzde 34,93



Ayrıca Turkcell Yönetim Kurulu'nun 27 Temmuz 2016 tarihinde almış olduğu hisse geri alım kararı kapsamında; bugüne kadar geri alınan hisseler de yüzde 0,179 düzeyinde. Bu hisseler şirketin tüm ortaklarına -payları oranında- ait. Geri alım konusunda, "acaba bir eşik mi geçilmeye çalışılıyor?" şeklinde sorular gündeme geldi.



Sonera'nın yukarıdaki listede görülen ve satışa çıkarılan doğrudan hisseleri yanında, Bildiğimiz Turkcell İletişim firmasında yüzde 51 hisseye sahip olan Turkcell Holding A.Ş. içinde de yüzde 47,09 hissesi bulunuyor. Bunun karşılığı ise yüzde 24 Turkcell İletişim hissesi oluyor.

Sonera'nın satışa çıkardığı hisselerin nominal değeri 287,6 milyon TL iken, bugünlerdeki ortalama 9 TL üzerinden hisselerin toplam değeri 2,7 milyar TL oluyor. $ değeri olarak bakarsak da 790 milyon civarı ($ kurunu 3,42 TL alırsak).

Karşılaştırmak amacıyla hatırlatalım; Alfa'nın geçen yıl Çukurova'nın % 13,88 dolaylı Turkcell hissesi için önerdiği fiyat 2,8 milyar $ idi. Yani yukarıdaki fiyatın bugün artık neredeyse 4 katı.

Sonera hisselerini neden şimdi ve bu şekilde satıyor?



Sonera'nın MKK'ya yaptığı açıklama ortaya çıktıktan sonra, herkesin sorusu "Sonera'nın motivasyonu nedir?" oldu. Çünkü bu hisselerin borsaya sürülmesi, bir şaşkınlık ve etki yaratması çok mümkün.



Burada hatırlamamız gereken bir başka husus, Alfa grubunun geçen yıl Rekabet Kurumu'na "Turkcell'de kontrolü almak üzere" başlığıyla başvurmuş olması. Gerçi bu başvuru konusunda taraflardan resmi açıklama yapılmadı ama başvurunun Sonera Holding'in hisseleri için olduğu duyuldu. Ancak Rekabet Kurumundan o günden bu yana bir karar çıkmış da değil.



Sonera'nın hareketine bir de bu açıdan bakmak lazım. Sonera şu anda % 13,04 hissesini borsaya sürüyor. Eğer bu hareket ile hisseler Alfa tarafından alınıyor olursa, bu sefer Rekabet Kurumu'ndaki hisselerin durumunun ne olacağını düşünmek lazım. Ya da olay bu kadar karmaşık değil, Sonera sadece çıkmaya çalışıyor.



Bilindiği gibi, Turkcell büyük ortakları olan Çukurova Holding, Sonera ve Alfa Grubu arasında 10 yıldan uzun süredir büyük bir savaş sürüyor. Bu savaşın arenası ise çeşitli ülkelerdeki mahkemeler oldu. Ancak bu mahkemelerden çıkan kararlar, 3 ortak arasındaki çekişmeyi sonuçlandıramadı.



En son gelişme, Alfa Grubunun İngiliz tahkim mahkemesinden aldığı "hisseleri sen al ya da ben alayım" kararıydı. Ancak mahkeme tarafından verilen 60 günlük sürenin sonunda Çukurova önerilen hisseleri almadığı gibi, Alfa grubu da ondan sonraki 10 gün süre içinde herhangi bir hareket yapmadı. Neden olarak da, Sonera Holding'in Karayip Adalarından alınmış olan tazminat kararının yerine getirilmemesini gösterdi.