Soner Yalçın: Mağdurluktan mağrurluğa geçişin AKP iktidarına büyük zararı oldu

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "Yapmayınız, etmeyiniz... Kendinize zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla ülkeye zarar veriyorsunuz… Mağdurluktan mağrurluğa geçişin AKP iktidarına büyük zararı oldu. Dönüp bakınız kısa tarihinize neler yaptınız; ve hangi faydalı sonucu aldınız? Hiç!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Cem Uzan'ı medyadan kovdunuz, Dinç Bilgin'i medyadan kovdunuz… Mehmet Emin Karamehmet'i kovdunuz… Aydın Doğan'ı medyadan kovdunuz… Ana akım medyanın mülkiyet yapısını kökten dönüşüme uğrattınız. Medya sahipliğini neredeyse bütünüyle el değiştirdiniz. Yıllarca karşı olduğunuzun benzerini bu kez siz yaptınız. 'Havuz medyası' inşa ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Böylece: Türkiye'de resmi tirajlara göre en çok satan 10 gazeteden 9'u, en çok izlenen 10 televizyon kanalından 9'u, en çok dinlenen 10 radyodan 7'si ya tamamen ya da kısmen iktidarınızın kontrolündeki sermaye gruplarının eline geçti… Bitmedi.Onlarca gazeteyi kapattınız. Onlarca televizyonu kapattınız. Onlarca dergiyi kapattınız. Onlarca radyoyu kapattınız. Bitmedi. Gazetecileri cezaevine doldurdunuz." ifadesini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Halk TV ve TELE1 TV'ye verdiği 5 günlük ekran karartma cezasına da yazısında yer veren Yalçın, "Halk Tv ve TELE 1'e inanılmaz ceza biçildi; beş gün yayın durdurma! Daha neler… Neymiş, Diyanet İşler Başkanlığı eleştirilmiş…Neymiş, II. Abdülhamit eleştirilmiş… Bırakın insanlar düşündüklerini söylesinler. Bırakın insanlar tartışsınlar… Her polemik konusunun karşılığı nasıl ceza vermek olur? İktidar nereye koşuyor… Bir kez olsun soğukkanlılıkla düşünmesi gerekiyor: Basın özgürlüğü tablosu çok kötü/negatif görünüyor…" görüşünü savundu.

Yalçın, "Albert Camus ne kadar doğru demiştir, 'Özgür basın iyi ya da kötü olabilir ama özgürlük olmayınca basın ancak ve ancak kötü olacaktır!' İktidar, Türk medyasını çürüttü maalesef. Ve bilmez mi ki: Medya özgürlüğü, öteki hürriyetlerin emniyet supabıdır. Ülkede güveni yok ettiğinin farkında değil mi? Erdoğan'ı kimse uyarmıyor mu?" yorumunu yaptı.

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