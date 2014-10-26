Gözaltına alınan Soner Yalçın: Paralel yapı benim üzerimden mi hükümete cevap veriyor?

Sözcü Gazetesi yazarı ve Odatv.com sahibi gazeteci Soner Yalçın, söyleşi için Denizli’de sabah 05:30 sıralarında gözaltına alındı. Gözaltı kararının Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verildiği öğrenilirken, Yalçın'ın ifadeye gitmediği için gözaltına alındığı ifade edildi.

Sağlık kontrolünün ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Soner Yalçın, kaldığı Şiir Otel'de basın toplantısı düzenledi. Sabah saat 05.10'da otel odasındaki kapısının çalındığını, kapıyı açtığında karşısında polis olduğunu söyleyen sivil iki insanı gördüğünü ifade eden Yalçın, “Polisler hakkımda yakalama kararı olduğunu söyledi. Şaşırdım. Aklıma daha önce 60 polisle gözaltına alındığım günler geldi. Sarı basın kartını gösterdim, 'gazeteciyim, yazarım ve Sözcü gazetesinde yazıyorum dedim. Telefonum belli. Beni alırsanız sadece Türkiye 'de değil dünyada gündeme gelir. Bunu yapmayın. Zaten ülkemiz üç şehidine ağlıyor. Böyle gündeme gelmek istemiyorum. İzin verin emniyet müdürü ya da vali bey ile görüşeyim dedim. Sessizce bu olayı çözelim dedim. Polisler gelmem konusunda ısrarcı oldular.” dedi.

Sağlık kontrolünden geçirildiğini, daha sonra birkaç telefon geldiğini ve otele geri bırakılmak istediğini anlatan Yalçın, “Ben de şüphelenmeye başladım. 'Acaba suikast mı yapacaklar, öldürmek için mi yapıyorlar' diye şüphelendim. Böyle şey mi olur? Hastaneye götürüyorlar, adliyeye sevk etmeden geri götüreceklerini söyleyince suikast mı yapacaklar diye şüphelendim.” diye konuştu.

Ne yapılmak istendiğini kafasında çözemez hale geldiğini vurgulayan Yalçın, “Filler tepişiyor, biz gazeteciler çimenler eziliyor muyuz? Paralel yapı benim üzerimden hükümete mi bir cevap vermek istiyor? Biz Denizli’deyiz gerektiğinde yine gözaltına alırız diye? Veya hükümet 'bizim aleyhimizde yazan, gerçekleri, hakikatleri yazan gazetecileri Denizli'de Anadolu'ya da gitse yine sabah 05.00'de gözaltına alırız ona böyle eziyet çektiririz' demek istiyor? Ben böyle gözaltı ile mi korkacağım.” şeklinde konuştu.

Bıraksalar ellerine kelepçe vurulacağını anlatan Soner Yalçın, “Bunlar bir yerden emir alıyorlar. Gideceksiniz, ne olursa olsun alacaksınız diyorlar. Bize hala kin duyuluyor. Kim bunlar? Bunu ortaya çıkartmak devlete düşer. Bu polislere bu emri kim vermiş? İstanbul 'da yaşayan, Türkiye'nin en fazla satan gazetesinde çalışıyorum. Savcı beyler, bizi arıyor, gidiyoruz ifademizi veriyoruz. Ne olduğunu bilmediğim Ankara 'daki bir basın davasından dolayı bir gazeteci otel odasından zorla götürülüyor. Bu Soner Yalçın meselesi değil. Bunu Soner Yalçın meselesi olarak görenler, bu mesleğe büyük ihanet ediyorlar. Bu onun bunu görüşü de değil. Bu basın özgürlüğü mücadelesidir. Hiç bir gazetecinin gittiği şehirde sabaha karşı kapısı çalınmamalı. İstanbul polisi uyuyor mu? Onlar neden beni yakalamamış? Denizli polisi mi çok marifetliymiş de beni yakalamış. Sakıncalı biri miyim? İstense üç şehit vermiş bir ülkede tatlılıkla çözebilirdik ama böyle olmasını istemediler. Bunun gündeme gelmesini istediler. Bunlardaki amaç nedir bunu da yakında ortaya çıkar.” ifadelerini kullandı.

Soner Yalçın, açılan dava ile ilgili bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.