Soner Yalçın: AKP ve cemaat sadece piyondur

Gazeteci- yazar Soner Yalçın, "Ben bir şey biliyorum ki, beni içeri atıyor. Susturmak, bezdirmek istiyor. Bir büyük oyun var. Öncelikle bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bu büyük oyunun AKP ve cemaat sadece piyonudur. Bizim meselemizin özü cemaat ya da AKP değildir" dedi.

Yalçın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen 'Halkın Gündemi' adlı etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın ve eşi Günseli Akaydın, CHP İl Başkanı Devrim Kök, ADD Şube Başkanı İbrahim Daş ile çok sayıda kişi katıldı. Salonda oturacak yer bulamayanlar kürsünün arka kısmına otururken, dışarıda kalanlar ise fuaye alanında hazırlanan dev ekrandan etkinliği takip etti.

Oda TV davası kapsamında 14 Şubat 2011 tarihinde tutuklanan ve 27 Aralık 2012'de tahliye olan Soner Yalçın, alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı. Konuşmasına, "Biz gerçeğe odaklı gazetecilik yaptık. Bizi terörist yapan, bizi zindana atan bu tavrımızdır, 'gerçek' aşkıdır. Bizim bildiklerimizden, yazdıklarımızdan korktular" diye başlayan Yalçın, "Ben bir şey biliyorum ki, beni içeri atıyor. Susturmak, bezdirmek istiyor. Bir büyük oyun var. Öncelikle bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bu büyük oyunun AKP ve cemaat sadece piyonudur. Bizim meselemizin özü cemaat ya da AKP değildir" dedi.

'11 Eylül' dendiği zaman herkesin aklına Amerika'daki 'İkiz Kuleler'e yapılan saldırının geldiğini aktaran Soner Yalçın, Türkiye'nin 11 Eylül'ünün ise 1973 yılında Şili'de sosyalist başkan Salvador Allende'nin devrilip General Pinochet'in iktidara geldiği askeri darbe olduğunu söyledi. 11 Eylül 1973'ün tüm dünyada bir milat olduğunu anlatan Soner Yalçın, "Sonuç itibariyle istedikleri şu; dolara tapınacaksınız, dolar Allah'ınız olacak. Borsa yükseliyor, dolar düşüyor, hayatınızın merkezine borsayı koyacaksınız, sizden bunu istiyorlar" diye konuştu.

Şili'de yaşananların yansımalarının Türkiye'de de görüldüğünü dile getiren Soner Yalçın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şili'de bu planı harekete geçirdiler, karşı çıkanlar teröristti. Çok acılar çekildi. Hasdal'ı da Silivri'yi de bilmek istiyorsak, büyük pencereden bakacağız. Cemaat ne yapıyor, AKP ne yapıyor, MHP niye onun kuyruğuna takılıyor, bunu çözemeyiz. Biz bilmezdik Kürdü Türkü. Ben bu politikalara bakarak düşünürüm. 3 bin tane marabası olmuş Ahmet Türk bu meseleyi çözemez. Anayasasına, 4 tane kadını almayı koyan Barzani'nin kulu kölesi olarak bu meseleyi çözemezsiniz. Bu meseleyi bizimle çözeceksiniz, Zonguldak işçisi ile, Trakya'daki köylüyle, Egelilerle çözeceksiniz. Yan yana geleceğiz."

Ergenekon ve Balyoz davalarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirme operasyonu olduğunu dile getiren Soner Yalçın, "Ergenekon ve Balyoz'un büyük bir tertip ve yalan olduğu ortaya çıktı. Cezaevinden çıkarken de söyledim, biz cezaevinde yatmayı biliriz, idamları, işkenceleri biliriz ama bize bir tek şey öğretemediler. Bize yenilgiyi öğretemeyecekler. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istediğinize siz karar vereceksiniz. Kurtuluşu başkasından beklemeyin, kahraman aramayın, kahraman sizsiniz" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Akaydın tarafından Soner Yalçın'a teşekkür plaketi verildi. Soner Yalçın daha sonra 2. Antalya Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza gününe katıldı