Soner Yalçın: Erdoğan, “Sözcü gazetesi almayın” çağrısında bulundu, kişisel görüşüdür; ama bilmelidir ki yarın Müslümanlar abdest alacak su bulamayacak

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışı, "Sözcü okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın" açıklamasına ilişkin olarak, "Olabilir, kişisel görüşüdür! Ama bilmelidir ki yarın Müslümanlar abdest alacak su bulamayacak" görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Su, bir devlet politikasıdır. Su kıtlığı, yeterli mevcut kaynakların kötü yönetiminden/ alt yapı eksikliğinden kaynaklanır. Ne yazık ki Türkiye'de iktidarlar; kaynaktan dağıtıma, ekonomik kullanıma, arıtmaya, geri dönüşüme, yeniden kullanmaya, temiz suya kadar bütünsel su yönetimi planları oluşturmadı. Gördük: Tek beklenti sadece yağmur oldu. Yağmur yağmayınca sorun ortaya çıkıverdi. Ancak küresel iklim değişikliği ve itibarıyla artan kuraklık, Türkiye'ye hayli zor günler yaşatacak görünüyor. Türkiye hızla, dünyanın en kurak iklimine sahip Orta Doğu'ya dönüşüyor!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Sadece yağmur değil daha acı konu, kar yağmaması! Dünyadaki tüm içme suyunun neredeyse yarısını sağlayan yeraltı suları kardan besleniyor. Ülkemizde yakın tarihe kadar yeraltı suyu, çok kullanılan bir kaynak değildi. Son kırk yılda sulama sektörünün gelişmesiyle yeraltı su kaynaklarına öyle bir saldırı gerçekleşti ki; göller, nehirler, dereler, göletler yok oldu. Sulak alanların yarıdan fazlası kurudu. Devlet bunlara hep seyirci kaldı. 'Su' demek sadece, halka kaç liradan satılmasıyla sınırlı oldu… Erdoğan Ayasofya'ya Cuma namazına giderken 'Sözcü gazetesi almayın' çağrısında bulundu. Olabilir, kişisel görüşüdür! Ama bilmelidir ki yarın Müslümanlar abdest alacak su bulamayacak. Tez zamanda Erdoğan, yerel yönetimler ile yan yana gelip acil su planı hayata geçirmelidir. Umarız, boş sözlere laf yetiştirerek zaman öldürmez." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Erdoğan’dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın