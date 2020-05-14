Soner Yalçın: Erdoğan'ın artık gündem belirleyememesinin sebebi de medya kadrosunun pek nitelikli olmaması; kadroların büyük çoğunluğu, sadece mahalle kavgası yapabilme becerisine sahip

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “CHP'nin başını çektiği medyanın azımsanmayacak alıcısı var; hamlelerini boşa çıkarmak görevimiz" sözlerini bugünkü köşesinde yorumladı.

Yalçın, "İşte bu söz aklıma Roger Alies'i getirdi. Medyanın büyük çoğunluğunu kontrolü altında tutan Erdoğan, hâlâ neden bir avuç “CHP medyasından” şikâyetçi? Mesele şu: Erdoğan'ın destekçisi ne kadar gazete olsa da, Erdoğan'ın destekçisi ne kadar televizyon kanalı olsa da… Bunlar Erdoğan'a oy veren ülkenin yarısına hitap edebiliyor! Ya oy vermeyen diğer yarısı?" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Cumhur İttifakı'nı destekleyen yüzde 50'ye yönelik onlarca medya kuruluşu var; diğer yarıda ise bir-iki televizyon ve bir-iki gazete! Sayısı çok az olan 'CHP medyası', yüzde 50'ye hitap ettiği için daha çok izleniyor. Erdoğan'ın 'azımsanmayacak alıcı' dediği bu. Bu sebeple Sözcü gazetesi Hürriyet'ten Sabah'a Milliyet'ten Akşam'a tüm diğerlerinin toplamından fazla satıyor. Bu sebeple FOX ana haberin, Kanal d'den ATV'ye, Show TV'den Star'a kadar diğerlerinin toplamından fazla reytingi var. Olanaksızlık içindeki Halk TV ve TELE 1, CNN Türk, TRT Haber, A haber, NTV gibi onlarca haber kanalından daha fazla takip ediliyor. Erdoğan bunları bilmez mi?" görüşünü savundu.

Yalçın, "Bir yanı hep politikanın içinde olan Roger Alies, 'taban oluşturma' stratejisinden bahsetti. Erdoğan medyanın büyük çoğunluğunu kontrolü altına alarak işte bu stratejiyi harekete geçirmek istedi. AKP ilk döneminde FETÖ, solcu liberaller, PKK uzantılarıyla ittifak yaparak bunda nispeten başarılı oldu. İttifak parçalanınca AKP'de kadro sıkıntısı meydana geldi: Ekrana çıkardığı, gazetede köşe yazdırdığı kadroların büyük çoğunluğu, sadece mahalle kavgası yapabilme becerisine sahip; kamuoyu oluşturmaya değil… Erdoğan'ın artık gündem belirleyememesinin sebebi de medya kadrosunun pek nitelikli olmaması değil mi? Ki üstelik bu kalitesizlik artık AKP'ye zarar vermiyor mu?" ifadesini kullandı.

Yalçın yazısında şunları kaydetti:

Aslında Erdoğan'ın, “CHP medyasından” değil, çoğunluğu yetersiz yandaş medyasından yakınması gerekmiyor mu? 18 yıllık iktidar sürecinde kaliteli kadro yaratamadıkları gerçek değil mi?

Yetersizliklerini kavgayla gidermeye çalışan yandaşlara kanıp “CHP medyası” dediklerine ceza üstüne ceza yağdırıyorlar. Yetmiyor Barışlar gibi gazetecilerin hapse atılmasına, Odatv gibi özgür kanalların kapatılmasına göz yumuyorlar… Erdoğan'a kıvrak zekâlı bir Roger Alies şart; yaşasaydı Erhan Göksel tam bu işin adamıydı…

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