Soner Yalçın'dan İbrahim Kalın'a: Bir devlet sözcüsü devletin 'kurucu babaları' hakkında uluorta tweet atamaz!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır." tweetini eleştirdi. Yalçın, "Bir devlet sözcüsü devletin 'kurucu babaları' hakkında uluorta tweet atamaz!" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü- Büyükelçi İbrahim Kalın'dan ayrıntılı bahsedecektim. 'Ben, Öteki ve Ötesi' kitabını bu köşeden eleştirmiştim… Geçen gün şöyle tweet attı Büyükelçi Kalın: ' Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı. Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır.' İbrahim Kalın'ın görüşünü elbet biliyorum; kitabını satır satır okudum… Ve kuşkusuz akademisyen İbrahim Kalın istediğini düşünebilir, yazabilir. Ama… Bir devlet sözcüsü- büyükelçi, emperyalizme karşı savaşmış devletin 'kurucu babaları' hakkında böyle ulu orta tweet atamaz! Atmamalıdır! Hele… Birlik-dirlik günlerinde ayrılıkları öne çıkarmanın kime yararı var?" görüşünü savundu.

Yalçın, "Mesele 'modernleşme' kavramı ise bizler gerekli tartışmaları yaparız. 'Batılılaşma' ile “modernleşme” kavramlarının farklılıklarını yazarız, anlatırız. Kemalist devrimcilik ile Tanzimat teslimciliğini birbirine karıştırmamak gerektiğinin altını çizeriz. Ve zaten bu konuları yeri, zamanı geldikçe yazıyoruz. Evet, hep tartışmamız gerekiyor; ama bir devlet bürokratının da günlük siyasete müdahil olup toplumsal pay hatlarını tetiklememesi lazımdır. Büyükelçinin sözünü kuyumcu terazisinde tartması gerekir. Ülkeyi kamplaştırmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Ya da devletin 'kırmızı kitabı' değişti de haberimiz mi yok? Önümüzdeki günlerde bu konulara ayrıntılı değinmek istiyorum…Öncelikle bilinmelidir ki: 21'inci yüzyılda yeni hikâyeler elindeki kılıç ile değil, kadın haklarını da temel alan laiklik ile yazılır… Anadolu masallarının temelinde Vahdet-i Vücut yatar. İstanbul Sözleşmesi'ni reddeden Suudi Vehhabizmi değil…" ifadesini kullandı.

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