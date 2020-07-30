İbrahim Kalın'ın "Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı" paylaşımı tepki çekti!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel Twitter hesabından, "Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı." paylaşımında bulunurken, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "İşsizlik, 5 müteaahit, silahlandırılan adalar ve Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı'nı da masal kitabınıza alın" şeklinde yanıt verdi.

Atatürk'ün ve Cumhuriyet döneminin son dönemde sık sık hedef alınmasına ilişkin tartışmalar sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilginç bir paylaşım geldi.

İbrahim Kalın, paylaşımında, "Biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize yüz elli yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikâyeleri anlatıldı" ifadelerini kullandı.

150 yıldır başkalarının hikâyelerinin anlatıldığını söyleyen Kalın, "Artık kendi hikâyemizi yazma zamanıdır" dedi.

"Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı'nı da masal kitabınıza alın"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İbrahim Kalın'ın paylaşımını alıntılayarak, mevcut sorun ve problemleri işaret etti. Çıray, "İşsizlik, 5 müteaahit, silahlandırılan adalar ve Atatürk'e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı'nı da masal kitabınıza alın" dedi.

Çıray, paylaşımında, "Yeni bir devlet plânı! İşsizlik, Türk parasının hali, Suriye'deki şehitlerimizin hesabını soramamak, S400'e verdiğimiz paralar, "bakara makara",Trump'ın Papaz'ı, 15 Temmuz hain kalkışması, 5 müteaahit, silâhlandırılan adalar, Atatürk'e lânet okuyan DİB'nı da masal kitabınıza alın" ifadelerini kullandı.