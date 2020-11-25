Soner Yalçın: ABD'liler RTÜK'e ne kadar teşekkür etse yeridir!

Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın, "RTÜK, Türk televizyonlarını öyle bir baskıladı ki, nitelikli yapımları yok etti. Kültürel düzeyi aşağıya çekerek feodal-varoş kabalığın önünü açtı. Mesela… Kaliteli seyirciyi -merkezi ABD olan- Netflix'e kaçırdı. Amerikalılar RTÜK'e ne kadar teşekkür etse yeridir! Bugün bu kanal Türkiye'de 1.7 milyon aboneye ulaştı. Aile paketiyle oran 6.8 milyon." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, "Fakat konu paradan çok, ülkeye dayatılan sosyo kültürel yapıyı tartışmamız gerekiyor. Gündemde Netflix dizileri var artık. 'Bir Başkadır' bunun son örneği." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Senaryo, Batı'ya uygun bir klişe; dizi merkezinde türbanlı genç kız ile kibirli Beyaz Türk psikiyatrist var. Eee koy araya bir de evinden kovulmuş Kürt aile ile eşcinsellik/lezbiyenlik konusunu, oldu bitti maşallah. 'Bir Başkadır' dizisi medyada 'türban' ve 'Beyaz Türk' tartışmalarını alevlendirdi. Kültürel kodlar üzerinden yapılan bu tür tartışmalar ne zaman son bulacak? Ne zaman -ekonomik kriz gibi- gerçeklerle yüzleşeceğiz." ifadesini kullandı.

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