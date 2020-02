Sonbaharın en çok beklenen etkinliği 17. Filmekimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17. kez düzenlenen, sonbaharın en parlak sinema etkinliği

Filmekimi, Ekim ayında sinemaseverlere Birlikte Güzel iş birliğiyle dolu dolu bir program sunuyor.

İstanbul ile birlikte Ankara ve İzmir’de de sinemaseverlerle buluşacak 17. Filmekimi’nin biletleri 29 Eylül

Cumartesi günü satışa çıkıyor.

Bu yıl Birlikte Güzel iş birliğiyle gerçekleştirilen Filmekimi, her yıl olduğu gibi, saygın festivallerde gösterilmiş,

ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin

programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.

5-14 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 10 gün sürecek bir maratonla başlayarak, 12-16 Ekim’de Ankara’da, 19-23

Ekim’de ise İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak 17. Filmekimi’ne bu yıl Hopi de destek veriyor.

Açılış filmi: Başrolde Lady Gaga ile Bir Yıldız Doğuyor

Sinemanın en sevilen aşk hikâyelerinden biri, bu kez en parlak Hollywood yıldızlarından Bradley Cooper’ın

yönetmenliğiyle başrolünü üstlendiği, Lady Gaga’nın ise ilk büyük Hollywood rolünde göz kamaştırdığı bir filmle

beyaz perdeye dönüyor. Bir Yıldız Doğuyor / A Star is Born’un sönmeye yakın yıldızı Jackson Maine,

şöhretten bunalmış, teselliyi içkide arayan bir rock efsanesidir. Jackson, bir barda rast geldiği amatör şarkıcı

Ally’nin sesine hayran kalır ve onu şöhretin basamaklarına çıkarır. Hangover serisi ve Silver Linings Playbook /

Umut Işığım gibi filmlerde rol alan Bradley Cooper’ın bu ilk yönetmenlik denemesinde American Horror Story

Apocalypse’teki başrolüyle kameraya iyice alışan Lady Gaga, filmin 1976 çekiminde Barbra Streisand’in

canlandırdığı şarkıcı adayı rolünü büyük bir başarı ve yıldız ışığıyla üstleniyor. Bir Yıldız Doğuyor Filmekimi’nin

açılış filmi olarak tek bir kez gösteriliyor.

Filmekimi’nin Oscar adayları

Yılın izleyiciler tarafından en çok beklenen filmlerinin başında gelen Hirokazu Koreeda’nın Cannes’da Altın

Palmiye’yi kazanan yeni filmi, Japonya’nın Oscar adayı Arakçılar / Shoplifters, bu yıl Cannes’dan en iyi ilk

filme verilen Altın Kamera dahil üç ödülle ayrılan ve Belçika’nın Oscar adayı olan Lukas Dhont imzalı Kız / Girl,

kült yazar Haruki Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarlanan ve Cannes’da FIPRESCI ödülünü alan Güney

Kore Oscar adayı Şüphe / Burning de Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Filmekimi’nde ödüllü filmler

Filmekimi programı bu yıl da saygın festivallerde ödüller almış filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Efsane yönetmen

Jean-Luc Godard’ın dünya prömiyerini yaptığı Cannes’da ilk kez verilen Özel Altın Palmiye’yi kazanan yeni

filmi İmgeler Ve Sözcükler / The Image Book, Yorgos Lanthimos’un Venedik’te Jüri Büyük Ödülü’nü kazanan

son filmi Sarayın Gözdesi / The Favourite, Nadine Labaki’nin Cannes Jüri Ödüllü filmi Capharnaüm, ödüle

doymayan Pawel Pawlikowski’ye bu kez Cannes’da En İyi Yönetmen ödülü kazandıran müzik dolu filmi Soğuk

Savaş / Cold War, İtalyan sinemasının yükselen yeteneklerinden Alice Rohrwacher’in son filmi, Cannes Film

Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü’yle dönen Mutlu Lazzaro / Lazzaro Felice, Gaspar Noé’nin yine

tartışmalar yaratarak Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi seçilen son filmi Climax, Alonso

Ruizpalacios’un Berlin Film Festivali’nden En İyi Senaryo ödülüyle dönen filmi Müze / Museo ve daha fazlası

Filmekimi’nde!

Filmekimi’nin yıldızları

Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın

festivallerinde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkat çekiyor.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan, Yann Gonzalez’in yönettiği, başrolünde Vanessa

Paradis’nin müthiş bir performans gösterdiği Kalpteki Bıçak / Knife+Heart 1980’ler görselliği ve müziğini

beyaz perdeye taşıyor. Aşk Şarkıları ve Güzel İnsan ile tanıdığımız Christophe Honoré’nin yeni filmi Beğen,

Sev ve Hemen Kaç / Sorry Angel kuşaklar arası aşkı mercek altına alıyor. Bir Ayrılık ve Satıcı’yla iki kez Oscar

kazanan İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin Cannes Film Festivali’nin açılışında gösterilen en yeni filmi

Everybody Knows / Herkes Biliyor Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.

Her filmiyle olay yaratan Paolo Sorrentino’nun, yine ülkesinin entrika dolu dünyasını anlattığı ve kamerasını bu

kez eski başbakan Silvio Berlusconi’ye çevirdiği son filmi Loro, kalıpları kırarak her filminde sürprizlerle

izleyicinin karşısına çıkan sinemacı Jia Zhang-ke’nin Çin’in dönüşümünü gangster dünyasında geçen bir aşk

trajedisi yoluyla anlattığı filmi Kül En Saf Beyazdır / Ash is Purest White, Debra Granik’in doğa, şehir, aile ve

modern yaşama dair ilginç noktalara değinen filmi İz Bırakma / Leave No Trace, Ethan Hawke’un yönettiği,

country-blues şarkıcısı Blaze Foley hayatını anlatan Blaze, Jeremiah Zagar’ın aile içi şiddeti üç küçük kardeşin

gözünden anlattığı Biz Hayvanlar / We The Animals Filmekimi programında yer alan filmlerden bazıları.

Panos Cosmatos’un yönettiği, ilk gösterimini Sundance’te, uluslararası gösterimini Cannes’da yapan ve

başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, It Follows ile hayranlığımızı kazanan

David Robert Mitchell’ın Cannes’da dünya prömiyerini yapan, Andrew Garfield’ın neredeyse tek başına

sürüklediği Hollywood neo-noir filmi Gölün Altında / Under The Silver Lake; parlak oyuncu kadrosu ve sert

sahneleriyle göz kamaştıran Lars Von Trier’in izleyiciyi zorlayan son filmi Jack’in Yaptığı Ev / The House That

Jack Built de Filmekimi programında öne çıkıyor.

Ayrıca 2016’da Oscar’a aday olan Mustang ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Deniz Gamze Ergüven’in

Hollywood’da Halle Berry ve Daniel Craig’le çektiği yeni filmi Kings de Filmekimi’nde sinemaseverlerle

buluşuyor.

Filmekimi Biletleri 29 Eylül’de Satışa Çıkıyor

Sinemaseverlerin merakla beklediği Filmekimi’nin biletleri İstanbul’da, 29 Eylül Cumartesi 10.30’da

Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx sinemalarına açılacak gişelerden ve Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix

Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden satışa sunulacak. Ankara ve İzmir’de bilet satışları 29 Eylül’den

itibaren Biletix satış kanalları (biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi, satış noktaları) üzerinden ve etkinlik

tarihinden bir gün önce sinema gişelerinden yapılacak. Filmekimi biletleri tüm satış kanallarında hizmet

bedeli eklenmeden satışa sunulacak.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) sadece 10 TL. Hafta içi

19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) tam 25 TL, indirimli 15TL, tüm 21.30 seansları ise

25 TL.

Ankara ve İzmir’de ise tüm seanslar tam 18 TL, öğrenci 15 TL.

Sinemaseverler Filmekimi’ni filmlerini İstanbul Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Nişantaşı’nda

Cinemaximum City’s ve Kadıköy’de Rexx Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Cepa, İzmir’de

Cinemaximum Konak Pier’de izleme şansı yakalayacak.

Filmler hakkında bilgiler, programın tümü, gösterim çizelgesi ve diğer tüm ayrıntılar Filmekimi’nin resmi internet

sitesinde yayınlanacak.

Lale üyeleri bu yıl da biletlerini %25'e varan indirimlerle öncelikli olarak alabilecekler. Lale üyeleri için ön satış

günleri; Siyah ve Beyaz Lale üyeleri için 25 Eylül, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri için 26, 27 ve 28 Eylül.

