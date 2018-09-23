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Kültür-Sanat

Sonbahardan ‘Bachçe'de Yaz Festivali' de geçti, sırada ‘Bach Forever' var

Müzisyenler, son konserde, Bach'ın meşhur klavsen ve keman sonatlarını The Seed'de Bach sevenler için çaldı

23 Eylül 2018 02:50

Aliye Ulusoy

Bach&Love, Bach Before&After,  Bach&Bahar gibi farklı temalarla tasarlanan Bach festivallerinden 'Bachçede Yaz Festivali' bu sezon müzikseverlerle Sakıp Sabancı Müzesi’nde buluştu. İstanbul yaza, festivalin son konseri Sigiswald Kuijken & Marie Kuijken'in “J.S. Bach Keman-Klavsen Sonatları” eşliğinde veda etti. 

Balık Ekmek Caz, Kahvaltıda Caz, Ramazanda Caz, Ev Konserleri gibi sıra dışı konseptlerle tanınan Bach tutkunu Hakan Erdoğan’ın organizatörlüğü, Sabancı Üniversitesi'nin desteğiyle gerçekleşen etkinlikte, Sigiswald Kuijken’ın kemanı Marie Kuijken’in klavsen dokunuşları bir aradaydı. Müzisyenler, son konserde, Bach’ın meşhur klavsen ve keman sonatlarını The Seed’de Bach sevenler için çaldı. Konser sonunda bir ilke imza atılarak müzisyenler ve seyirciler birlikte poz verdi. Hakan Erdoğan, bir sonraki festivalin konseptinin Bach Forever olacağını duyurdu. 

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