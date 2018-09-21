Bachçede Yaz Festivali'nde son konser, Bach'ın keman-klavsen sonatları

Hakan Erdoğan Productions tarafından Türkiye’nin ilk üniversite müzesi olan Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen Bachçede Yaz Festivali, Sigiswald Kuijken & Marie Kuijken'in “J.S. Bach Keman-Klavsen Sonatları” konseriyle sona erecek.

22 Eylül Cumartesi akşamı (bugün) gerçekleşecek olan bu konserde Sigiswald Kuijken’ın kemanıyla Marie Kuijken’in şairane klavsen dokunuşları bir arada olacak. Bu mucize müzisyenler J.S. Bach’ın meşhur klavsen ve keman sonatlarını çalacaklar.

Sakıp Sabancı Müzesi The Seed Oditoryumu'nda gerçekleşecek konserin biletlerine Biletix'ten ulaşabilirsiniz.