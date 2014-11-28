SONAR'ın iddiası: Erdoğan gidince AKP'nin oyları yüzde 37'ye düştü

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmi sonuçlara en yakın tahminleriyle dikkat çeken SONAR Araştırma Şirketi, 2015 genel seçimleri öncesi halkın nabzıını ölçen bir anket sonuçları yayınladı. Ankette yer alan verilere göre, 2011 yılında yüzde 49 oy alarak üçüncü kez iktidar olan AKP, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturarak partisine veda eden Tayyip Erdoğan’dan sonra büyük oy kaybetti. 12 yıllık süreçte ilk kez yüzde 40 desteğinin altına inen AKP'de oylar yüzde 37 civarına kadar düştü.

Araştırma 26 ilde, 3 bin 25 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapıldı. “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusuna, katılımcıların yüzde 37.17’si AKP, yüzde 27.01’i CHP, yüzde 17.13’ü de MHP karşılığını verdi.

Araştırmanın yapıldığı kasım başında yeni kurulan ve çok konuşulan Anadolu Partisi’nin oyu yüzde 8.04, HDP’nin oyu yüzde 6.69 olarak ölçüldü. SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, elde ettikleri sonucu şöyle yorumladı:

“AKP’nin oy kaybı, bazı siyasi birikimlerden olduğu kadar, yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun performansından da kaynaklanıyor. Ekim ayında yüzde 26’ya kadar yükselen kararsız ya da oy kullanmayacak kitle kasımda yüzde 6.7’lere inmiş bulunuyor. Anadolu Partisi gibi yeni oluşumların, (Oy kullanmayacağım) diyen küskün seçmenleri, sandığa yöneltebileceği görülüyor. 2015 seçiminde de buna benzer bir sonuç alınırsa, AKP, tek başına iktidarda kalmak için gereken 276 vekili çıkaramayacak ve muhalefet için koalisyon hükümeti kurma fırsatı doğacak.”