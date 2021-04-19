Sónar Istanbul 2021'in tarihleri belli oldu

Sónar Istanbul, beşinci kez Zorlu PSM'de düzenlenecek. Etkinlik, 2 Ekim'de dinleyicilerle buluşacak.

Koronavirüs yasakları gelmeden hemen önce 2020'de Türkiye'de gerçekleşen son büyük etkinlik olan Sónar Festival'ın 2021 edisyonunun tarihleri belli oldu.

Dört yıl boyunca birçok dinleyiciyi ağırlayan müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren Sónar Istanbul, beşinci kez Zorlu PSM'de düzenlenecek. %100 Music katkılarıyla yapılacak olan festivalin 2 Ekim'de 5. kez dinleyicilerle buluşması planlanıyor.

Sónar İstanbul 2021'in erken dönem biletlerinin satış tarihleri ve programa dair detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.