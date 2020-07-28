SONAR'dan Koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

Koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği anketin sonuçları açıklandı.

SONAR Araştırma şirketi Koronavirüs döneminde en başarılı belediye başkanlarını belirlediği bir anket çalışması yaptı.

SONAR, araştırmada, salgın döneminde belediyelerin hizmetlerinin başarı oranlarının yer aldığını kaydetti. Araştırmayla ilgili "Alınan yanıtların, vatandaşların Koronavirüs dönemi hizmetleriyle ilgili görüşlerinin yanı sıra, kendi belediye başkanlarıyla ilgili genel imajlarını da içerdiği gözlenmiştir" bilgisini veren SONAR, çalışma kapsamında 20 büyükşehir belediye başkanı ve İstanbul’daki ilçe belediye başkanlarının sorgulandığını kaydetti.

En başarılı büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu

SONAR’ın anketinden çıkan sonuçlara göre koronavirüs salgını mücadelesinde en başarılı belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP’li Ekrem İmamoğlu olarak görüldü. İmamoğlu’nu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer takip etti.

En başarılı başkan listesinde ilk 5 sırada AKP'den sadece Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yer aldı.

Anket sonuçlarına göre büyükşehirlerde ilk 10’da 5 CHP’li, 4 AKP’li, 1 MHP’li belediye başkanı bulunuyor.

SONAR'ın anketinde en başarılı ilçe belediye başkanı, yüzde 70.2'lik oranla AKP'nin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu çıktı.