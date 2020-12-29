SONAR Araştırma Hakan Bayrakçı'dan asgari ücret tepkisi: Bir yerden kısıp onu kapatamıyor musun?

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, asgari ücreti eleştirerek; 2 bin 825 TL 90 kuruş olan asgari ücretin 3 bin TL'nin üstünde olmasını belirtti ve "Bir yerden kısıp onu kapatamıyor musun?" dedi.

Bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete tepkiler büyüyor.

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında asgari ücrete SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da tepki gösterdi.

Tıklayın: 2021 asgari ücreti belli oldu: 2 bin 825 TL 90 kuruş

Bayrakçı şöyle konuştu:

"Rakamla asla tatmin edemeyeceğinize göre, o adam yine 40 milyonu tık diye, nafaka diye veren adamın magazin haberini duyduğunda yine metabolizması bozulacak. Tatmin edemezsiniz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz?"

"Bir yerden kısıp onu kapatamıyorsunuz?

Bayrakçı konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Psikolojik bir barem koyarsınız, bugünün psikolojik baremi nedir? 3 bin lira. Siz bunu 2 bin 824 dediğiniz zaman bunu piyasa da uygular. Bunu Almanlar başlatmışlardı 70'li yıllarda. Ya madem psikolojik barem 3 bin çık şu 3 binin üstüne. 165 lira kurtarmıyor mu? Yetmiyor mu? Bir yerden kısıp onu kapatamıyor musun? Psikolojik olarak tatmin et; zaten rakamsal olarak zaten tatmin edemez. Zaten izliyorlar o dünyayı"

Hacısalihoğlu'dan Bayrakçı'ya destek

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu ise Bayrakçı'nın sözleri sonrası, "bu önemli ve katılıyorum" ifadelerini kullandı.