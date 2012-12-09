Son zamanların en popüler bebek isimleri neler?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus kütüklerinde kayıtlı en çok kullanılan kadın ve erkek isimlerini açıkladı. 2011 verilerine göre Zeynep, Sümeyye, Emir, Yusuf en çok kullanılan isimler arasında yer aldı.

Miraç Yurtseven'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberinde, Tabloya göre en çok kullanılan 20 kadın adı, "Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Elif, Meryem, Şerife, Sultan, Zehra, Hanife, Merve, Havva, Zeliha, Fadime, Esra, Özlem, Hacer, Yasemin ve Hülya" şeklinde sıralandı. Aynı tabloda en çok kullanılan erkek isimleri ise, "Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman, Yusuf, Murat, Ömer, Ramazan, Halil, Süleyman, Abdullah, Mahmut, Recep, Salih ve Fatih" olarak görüldü.



2011’in popüler kadın isimleri

2011 yılında doğan kız çocuklarına en çok verilen 20 isimlik listede, "Zeynep, Elif, Ecrin, Yağmur, Nisanur, Azra, Nehir, Zehra, İrem, Eylül, Ela, Merve, Belinay, Hiranur, Sümeyye, Meryem, Nisa, Fatma, Ayşe, Rabia" yer aldı.



2011’in popüler erkek isimleri

2011’de doğan erkek çocuklara en çok verilen 20 isimi, “Yusuf, Mustafa, Berat, Emir, Mehmet, Ahmet, Muhammed, Enes, Ömer, Emirhan, Furkan, Ali, İbrahim, Arda, Mert, Çınar, Hüseyin, Yiğit, Yunus Emre ve Kerem” oldu.