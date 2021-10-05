Son yıllarda Aile Sağlık Merkezleri’ne gönderilen doğum kontrol ürünlerinin sayısı düşürüldü

İstem dışı gebelik oluşmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı tarafından aile planlaması kapsamında kadın ve erkeğe uygulanan doğum kontrol hapları, iğneler ve kondom, Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) doktorlar tarafından ücretsiz veriliyordu. Ancak son 1.5 yıldır Türkiye genelinde bazı aile hekimliklerine hiç gönderilmediği veya en fazla 10 adet gönderildiği belirtildi. Korunmak için hap ve iğneleri alamayan kadın ve erkekler çareyi eczanelerde para ile alma yoluna gitti.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, kendi çalışma bölgesinde aylardır çiftlerin korunma yöntemlerini kullanamadığını belirten Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Murat Kalaycıoğlu, şunları kaydetti:

“Örneğin 60 bin kişilik bölgede, Bakanlığın üç ayda gönderdiği kondom, doğum kontrol hapı ve iğne sayısı toplam bini geçmez. Türkiye genelinde birçok ilde aynı sorunların yaşandığını biliyorum. Rahim içi araçların (spiraller) dağıtımı kesildi. Aylık ve üç aylık enjeksiyonlar vardı, en çok tercih edilen yöntemlerden biriydi. Uygulaması pratik ve nispeten yan etkileri az, o yüzden vatandaş tercih ediyordu. Bunlar çok pahalı, vatandaş bizden alamayınca piyasadan almak zorunda kaldı. Bariyer yöntemler (kondom) eksik geliyor. Vatandaş geliyor, kondom alacağım diye ama artık gelmiyor bile. Gidip eczaneden alıyor. En çok giden hap ile aylık enjeksiyondu. Hapı gönderiyor ama yetersiz. Dört bin hastadan sorumlu aile sağlığı merkezini ayda 10 tane geliyor. Gerekçe olarak, depoda olmadığı, yeni ihalenin açılmadığı gösteriliyor.”