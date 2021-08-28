Son Yaz dizisi sete çıktı, kadroya sürpriz isimler katıldı!

Ali Atay, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerde yer aldığı Son Yaz dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.

Fox TV'nin ilk sezonuyla beğeni kazanan dizisi Son Yaz'ın 2. sezonu için artık geri sayım başladı. Mayıs ayında ilk sezon finalini gerçekleştirilen Son Yaz'ın 2. sezonun çekimleri başladı.

Büyük bir hayran kitlesi bulunan dizinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından sette çekilen bir kareyi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Son Yaz 2. sezon ne zaman başlayacak?

Son Yaz, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Son Yaz'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

Cuma akşamları ekrana gelen diziye Birce Akalay, Onur Bay ve Yılmaz Bayraktar dahil olmuştu.

Sezon finalinde neler yaşandı?

Gökhan'ın, Selçuk Taşkın'ı kaçırma amacı farklıdır. Akgün ve babası ile yüzleşerek geçmişten gelen bir aile sırrını ifşa etmek istemektedir. Fakat planları, Akgün ve Selçuk Taşkın yüzleşemeden bozulur.

Selim ve Canan, Yağmur'un kaçırılması sonrası oturup ilişkileri üzerine konuşurlar. Selim Kara Çeşme'ye döndüğünden beri Kara ailesinin başına gelmeyen kalmamıştır. Canan, ilişkisi ile ilgili radikal kararlar almanın arefesindedir.

Yağmur ve Akgün bütün yaşananlarının ardından ilişkilerine bıraktıkları yerden devam etmenin hayalini kurarken önlerinde tek bir engel kalmıştır. Akgün'ün ağabeyi hala hayatta ve kayıptır.