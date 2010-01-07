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Yaşam

Son talihli de ikramiyesine kavuştu!

Yılbaşı çekilişinde Büyük ikramiyeyi kazanan tüm talihliler paralarını aldı.

07 Ocak 2010 02:00

T24- Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde, 30 milyon liralık büyük ikramiyeyi paylaşan talihlilerden sonuncusu da 7,5 milyon liralık ikramiyesini aldı.

Adının açıklanmasını istemeyen talihli adına ikramiye çekini, Tekstilbank Moda Şube Müdürü Serpil Karaduman, Milli Piyango Genel Müdürlüğüne gelerek teslim aldı.Gazetecilerin talihliye ilişkin sorularını yanıtlayan Karaduman, talihlinin orta yaşlarda, evli ve bir çocuk babası taksi şoförü olduğunu söyledi.

Daha önce de diğer 3 talihli ortaya çımıştı. Ve hepsinin payına düşen para 7 milyon 500 bin TL...

Büyük ikramiye'nin Ankara talihlisinin orta yaşlı, evli ve bir çocuk babası bir taksi şoförü olduğu,Isparta'da ki diğer talihlinin özel sektörde çalışan 45 yaşlarında evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor. İstanbul talihlisi ise Tuzla'da oturan 40 yaşlarında, evli ve 2 çocuk babası ve boya-badana gibi işlerle uğraşan bir inşaat işçisi.Bir diğer talihlin ise  Amasya'da yaşayan orta yaşlı bir çifti olduğu biliniyor.

 

 


 

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