Son Sovyet kozmonot Sergei Krikalev uzayda nasıl unutuldu?

T24 Yaşam

Sovyetler Birliği 1991 yılında çöktüğünde, o sırada Sovyet uzay istasyonu olan ‘Mir’e yolculuk yapan bir kozmonot uzayda mahsur kalmış ve bir şekilde unutulmuştu.

Chip dergisinde yayımlanan habere göre, o kozmonot ve Sovyetler’in çöküşü sırasında yaşanan şaşırtıcı olay şöyle gelişti:

18 Mayıs 1991'de Sovyetler Birliği kozmonotu Sergei Krikalev, Dünya'dan ayrıldı ve Sovyet uzay istasyonu Mir'e gitti. Ancak Krikalev Mir'deyken, onu uzaya gönderen ülke yok oldu; Sovyetler Birliği yıkıldı. Krikalev de, en azından uzun süre ‘son Sovyet vatandaşı’ olarak uzayda yaşamak zorunda kaldı.

Kısa süre sonra, uzay istasyonundaki kozmonotun kaderi belli oldu. Kazakistan (diğer birlik ülkeleri gibi) bağımsızlık için bastırırken, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mikhail Gorbaçev, görevi sona erdiğinde Krikalev'in yerini bir Kazak kozmonotunun alacağını açıkladı. Ancak, Kazakistan'da o sırada hiç kimse kozmonot olarak eğitilmediği için, Krikalev uzayda biraz daha uzun kalmak zorundaydı.

O zamanlar uzayda uzun süre kalmanın etkileri hakkında pek bir şey bilinmese de Krikalev, Mir'de bu kadar uzun süre kalmanın bazı riskler doğurduğunun farkındaydı. Ekim ayında istasyondaki diğer ülkelere mensup meslektaşlarından bazıları dört aylık görevlerini tamamladılar ve ülkelerine döndüler. İstasyonu çekip çevirecek kadar deneyimli başka kimse kalmadığı için Krikalev Mir'de kaldı ve beklediğinden çok uzun bir süre boyunca Dünya'nın çevresinde tur atmayı sürdürdü.

Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan Rusya Federasyonu ile ABD arasında bir süre pazarlıklar sürdü. Yörüngeye daha fazla kozmonot ve astronot göndermek için anlaşmalar yapıldı, bu aynı zamanda uzayda mahsur kalan kozmonotun geriye getirilmesini de içeriyordu. Sonunda, üç ay sonra, yani 25 Mart’ta, uzayda aralıksız 311 gün geçirmiş olan Krikalev, Dünya'ya döndü.

Ancak bu günler, uzayda geçireceği son günler değildi. Döner dönmez Krikalev’in eğitimi devam etti ve daha sonra tekrar istasyona döndü. Krikalev toplamda uzayda 803 gün geçirmiş oldu ve tüm rekorları kırdı.