'Son Şnitzel'in yönetmenleri: Kültür Bakanlığı, bazı sahneleri filmden çıkarmamızı istedi!

Oyuncu Haluk Bilginer ve Serkan Keskin'in başrollerini paylaştığı "Son Şnitzel" filminin yönetmenleri Kaan Arıcı ve İsmet Kurtuluş, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında gösterilemeyecek olmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada "Festivallerde gösterilmenin hukuki koşulu olarak İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü’nden alınması gereken 'Kayıt Tescil Belgesi' için yaptığımız başvuruya; 10.02.2017 tarihli Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu Raporu’nda verilen cevapta, bazı sahnelerin çıkartılmasının ve düzeltilmiş filmin yeniden değerlendirilmek üzere kurula sunulmasının istendiğini gördük" dendi.

İsmet Kurtuluş'un sosyal medya hesabında paylaştığı açıklama şöyle:

"Uzak gelecekte, hayali bir ülkede geçen The Last Schnitzel - Son Şnitzel isimli komedi kısa filmimizle 16.02.2017 tarihinde, 16. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde prömiyer yapmaya hazırlanıyorduk. Festivallerde gösterilmenin hukuki koşulu olarak İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü’nden alınması gereken “Kayıt Tescil Belgesi” için yaptığımız başvuruya; 10.02.2017 tarihli Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu Raporu’nda verilen cevapta, bazı sahnelerin çıkartılmasının ve düzeltilmiş filmin yeniden değerlendirilmek üzere kurula sunulmasının istendiğini gördük"

"İki yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız; bütün tecrübelerimizi, kaynaklarımızı, sinemasal bakış açımızı ortaya koyarak hayata geçirdiğimiz The Last Schnitzel - Son Şnitzel’in “Kayıt Tescil Belgesi” alabilmesi için istenen değişiklikleri yapmama tasarrufunda bulunduk. Dolayısıyla filmimiz, !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde ve ülkemiz sınırları içinde yer alan muhtemel başka film festivallerinde gösterilemeyecektir. Filmin seyirciyle buluşamayacak olmasından dolayı üzgünüz. Herhangi bir siyasi aidiyetimiz olmadığını, sadece özgür düşünceyle hikaye anlatmaya çalışan sinemacılar olduğumuzu buradan bütün açık yürekliliğimizle ifade ediyoruz. Bundan sonraki dönemde, filmimizin yurt dışındaki çeşitli film festivallerinde ve sinema platformlarında gösterilmesi için çalışacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz"

'Eser İşletme Belgesi' nedir?

Resmi adıyla “Zorunlu Kayıt Tescil Uygulaması”, bilinen adıyla Eser İşletme Belgesi, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 13 üncü maddesinde düzenleniyor. Buna göre müzik, sinema ve bilgisayar oyunları ticari dolaşımdan önce bu belgeyi almaları gerekiyor. Bu belge asıl olarak eser üzerindeki hak sahipliğini düzenliyor. Ancak bakanlık özellikle sinema alanında bu belgeyi vermeyerek/ geciktirerek bir sansür aracına dönüştürüyor. Geçmişte “Dersim 38” ve “Berivan” filmlerinin gösterimi engellenmişti. 2015 yılında İstanbul Film Festivali’nde “Bakur” filmine eser işletme belgesi verilmemesiyle patlayan sansür skandalı krize dönüşmüş, jüriler ve bazı filmler festivalden çekilmişti.

'Son Şnitzel' fragman: