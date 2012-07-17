Son seçim anketinde AKP'nin oylarında düşüş var

Metropoll Araştırma Şirketi'nin anketine göre, AKP'nin oyları yüzde 46'ya kadar geriledi. Aynı ankette CHP yüzde 21,9 ve MHP yüzde 12,1 oy oranıyla seçim barajını aşan partiler oldu.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.



AKP'de büyük sürpriz



Son dönemlerde yapılan seçimlerde yüzde 50'nin altına düşmediği gözlenen AKP'nin yüzde 46'lara kadar gerilemiş olması büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. Araştırmaya katılanlara yöneltilen 'Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 46,5'i tercihini AKP'den yana kullanırken, yüzde 21,9'u da CHP yönünde görüş bildirdi. Yüzde 12,1 ile 3. sırada olan MHP'yi yüzde 4,9 ile BDP takip etti.



Kılıçdaroğlu'nun muhalefetine ret



Sonuçlarda dikkat çeken bir diğer detay da bugün kurultaya gidecek olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yöneltilen bir soru. Araştırmaya katılanlara yöneltilen 'Kılıçdaroğlu'nun anamuhalefet partisi liderliği görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 67,1'lik kesimi "hayır" yanıtını verirken, yüzde 27,2'si de "evet, onaylıyorum" dedi.