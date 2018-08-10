Son savunmasını yapan eski Emniyet Müdürü Atayün: Gülen'le anılmaktan gurur duyarım

Konya'daki ‘FETÖ’ davasında 40 yıl 6 ay hapis cezası alan eski emniyet müdürü Anadolu Atayün, son savunmasında, “Fethullah Gülen'in adıyla anılmaktan gurur duyduğunu” söyledi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 Mayıs 2015 tarihinde 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31'i emniyet mensubu olmak üzere 74 kişiye yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 43 kişiden 25'i polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 5'i savcılığa verdiği ifadesinin ardından, 8'i de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aralarında 2008 yılında Okyanus Şirketler Grubu'na yönelik yapılan operasyonda Konya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü olan Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişliği görevindeyken meslekten ihraç edilen 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Anadolu Atayün'ünde bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 3 yıldır devam eden dava sürecinde 2 sanık daha tutuklanırken, 8 sanık ise beraat etti.

Eski polis şefi Yurt Atayün'ün kardeşi

Eski polis şefi tutuklu Yurt Atayün'ün kardeşi olan Anadolu Atayün, son savunmasında Fetullah Gülen'in adıyla anılmaktan gurur duyduğunu belirtti. Atayün, "Şube müdürlüğü yaptığım dönemde attığım her imzanın arkasındayım. Savcılığa ve mahkemeye savunmalarımı verdim. Bana bundan dolayı ceza verecekseniz şeref duyarım. Dolayısıyla ne beraatımı isteyeceğim ne de tahliyemi. Görevini yaptığımdan dolayı bana ne ceza verecekseniz verin" dedi.

Davada yargılanan 66 kişiden 15’i haklarında 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açılan davalar nedeniyle, yargılanmalarının ilgili mahkemelerde devam etmesi için dosyaları sevk edildi. Geriye kalan 51 sanıktan Anadolu Atayün 40 yıl 6 ay, Arif Aykut 8 yıl 9 ay, Bektaş Yıldırım 7 yıl 6 ay, Hasan Çelik 9 yıl, Harun Yaldız 10 yıl 6 ay, İrfan Kaplan 10 yıl 6 ay, Kerim Doğan 20 yıl, Mehmet Özmen 14 yıl, Mustafa Burak Açıl 10 yıl 6 ay, Samet Özcan 16 yıl, Serkan Öz 5 yıl 10 ay, Yücel Özaşık 18 yıl 6 ay, Ali Osman Akyüz 1 yıl 8 ay ve firarı avukat Memduh Oğuz 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 37 sanık ise beraat etti. (DHA)