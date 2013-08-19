Son şampiyon lige zaferle başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk hafta maçında Galatasaray, TT Arena'da yenilgi görmemiş Gaziantepspor'u ağırladı. Mücadeleyi hakem Barış Şimşek yönetti. Galatasaray'ın eski oyuncusu Tomas Ujfalusi TT Arena'da, taraftar ve takım arkadaşlarıyla vedalaşırken duygu dolu anlar yaşandı. Galatasaray, konuk ettiği Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ederek Gaziantepspor'un TT Arena'daki yenilmezlik serisine son verdi.

Yeni evine 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında taşınan sarı-kırmızılı ekip, o sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştiği Gaziantepspor'a karşı ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybederken, Türk Telekom Arena'daki rövanş 0-0 sonuçlandı ve tur atlayan taraf konuk ekip olmuştu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Wesley Sneijder ve 51. dakikada Burak Yılmaz kaydederken, konuk ekibin tek golü ise 75. dakikada genç oyuncu Muhammed Demir'den geldi.

Karşılaşmadan önemli dakikalar;

-GOL: 75. dakikada Gaziantepspor'da ikinci yarı oyuna giren Muhammed Demir attığı golle farkı 1'e indirdi. 2-1

- GOL: 51. dakikada Burak Yılmaz kullandığı penaltıyı ağlarla buluşturdu. 2-0

- Gaziantepspor'un kalecisinin Burak Yılmaz'a ceza sahası içinde yaptığı sert harekete hakem penaltı noktasını gösterdi.

- İkinci yarı konuk ekibin vuruşu ile başladı

- Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

- İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman eklendi.

- GOL: 10. dakikada Sneijder'in attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

- Karşılaşma ev sahibi Galatasaray'ın vuruşu ile başladı...

Galatasaray 2 -1 Gaziantepspor

Maçın ayrıntıları

Stat: TT Arena

Saat: 21.45

Hakem: Barış Şimşek

Takımların ilk 11'i:

Galatasaray: Muslera, Eboue, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Melo, Hamit, Selcuk, Sneijder, Burak, Drogba...

Gaziantepspor: Karcemarskas, Şenol, Binya, Kemal, Ekrem, Medunjanin, Bekir, Turgut, Serdar, Cenk, Sernas

2013-2014 sezonuna Türk Telekom Arena'da Galatasaray, evinde Gaziantepspor'u konuk ediyor. Sarı kırmızılılar geçen sezonki ilk maçında kendi evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenmişti.

İngiltere kampında Emirates Kupası’nı da kaldıran Aslan, kazandığı 3 kupayla sahaya çıkarak taraftarını coşturacak. Hatay-Reyhanlı’da yaşanan bombalı saldırı nedeniyle şampiyonluk kutlamalarını iptal eden Sarı-Kırmızılılar, kupa şölenini de ligin ilk maçı öncesinde gerçekleştirdi.

Süper Kupa’da Fenerbahçe’yle oynanan karşılaşmada forma giymeyen Burak Yılmaz, Gaziantepspor önünde sahadaki yerini alacak. Fenerbahçe’ye karşı tek forvetle sahada olan Sarı-Kırmızılılar, Burak’ın da oynamasıyla çift forvete dönecek.

Ujfalusi Galatasaray'a ve taraftara veda etti

hurriyet.com.tr'nin haberine göre, Galatasaray'ın eski kaptanı Tomas Ujfalusi, sarı kırmızılı ekibin ligdeki ilk maçında eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Yaşadığı sakatlıkların ardından Galatasaray ile yolları ayrılan ve Sparta Prag'a transfer olan tecrübeli savunmacı, Galatasaray'ın Gaziantepspor maçında taraftarlara ve takıma veda etmek için TT Arena'ya geldi. Galatasaray'ın ligdeki ilk maçı olan Gaziantepspor karşılaşmasını izlemek için Türk Telekom Arena'ya gelen Tomas Ujfalusi, maç öncesi Twitter'daki hesabından bir fotoğraf paylaştı. Galatasaray soyunma odasına inen Ujfalusi, eski partneri Semih Kaya ile çekildiği fotoğrafı Twitter'daki hesabından paylaşırken "Kardeşim Semi ile birlikte... Maç öncesi" yorumunu yaptı.

İşte Ujfalusi'nin paylaştığı fotoğraf:

Kazanılan son 3 kupa sergilendi

Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın kazandığı son 3 kupa taraftarlar için sergilendi. Protokol tribünü önünde, üzerinde Galatasaray amblemi bulunan üç ayrı platforma, Spor Toto Süper Lig'in 2012-213 sezonu şampiyonluk kupası, TFF Süper Kupa ve Emirates Kupası konuldu.

Galatasaray ligde sezonu Gaziantepspor'la açtı

Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunu Gaziantepspor mücadelesiyle açtı. Ligde son iki sezonun şampiyonu olan ve sezon öncesi İngiltere'de Emirates Kupası'nı kazanıp, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında da TFF Süper Kupa'yı bir kez daha müzesine götüren sarı-kırmızılı ekip, Gaziantepspor karşısına büyük moralle çıktı. Sezonun ilk resmi maçını TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye karşı oynayan Galatasaray'ın kadrosunda, bu karşılaşmaya göre iki değişiklik göze çarptı. Fenerbahçe derbisinde yedek soyunan ve forma şansı bulamayan, maç sonu teknik direktör Fatih Terim'le aralarında geçen diyalog sonrası da bu durumdan büyük rahatsızlık duyduğu haberleri basına yansıyan Burak Yılmaz, Gaziantepspor maçının ilk 11'inde yer alarak formasına yeniden kavuştu.

Teknik direktör Terim, savunma kurgusunda ise Gökhan Zan'ın yerine yeni transfer Chedjou'ya yer verdi. Chedjou'nun takıma girmesinin ardından yabancı sınırlamasına takılan isim ise Amrabat oldu. Galatasaray'ın ilk 11'inde yabancı oyunculardan Muslera, Eboue, Chedjou, Melo, Sneijder ve Drogba yer alırken, Dany, Elmander, Riera ve Amrabat tribüne çıkmak durumunda kaldı.

Terim ve Sabri cezalı

Ligin ilk hafta maçında Galatasaray'da cezalı olamaları nedeniyle teknik direktör Fatih Terim ile oyuncu Sabri Sarıoğlu görev yapamayacak. Geçen sezonun 28. haftasındaki Mersin İdmanyurdu maçında hakem Süleyman Abay'a yönelik sözleri nedeniyle 9 maç ceza alan Fatih Terim ve 33. haftadaki Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncu Volkan Demirel'le kavga etmesi nedeniyle 4 maç ceza alan Sabri Sarıoğlu, ligin ilk maçında Gaziantepspor karşısında yer alamayacak.

Taraftarların maça ilgisi büyüktü

Sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Arena'da takımlarıyla 92 günlük aradan sonra gerçekleşen buluşması, coşkulu oldu. Kendi seyircisi önündeki son maçını geride kalan sezonun son haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü oynayan Galatasaray, aradan geçen 92 günün ardından yeniden seyircisinin önüne çıktı. Sezon öncesi satışı planlanan 45 bin kombinenin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gaziantepspor maçında tribünleri doldurdu. Öte yandan, az sayıda Gaziantepspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden müsabakayı takip etti.

Bülent Uygun tribüne çıkarak, Terim'le selamlaştı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşma öncesi tribüne çıkarak Fatih Terim'le selamlaştı. Cezası nedeniyle sahaya giremeyen ve bu nedenle maçı tribünden izleyen Terim'in yanına giden Uygun, tecrübeli teknik adamla bir süre sohbet ettikten sonra yedek kulübesine döndü. Bu arada, karşılaşma öncesi bugün hayatını kaybeden sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Reha Eken için saygı duruşu yapıldı.

Galatasaray Basketbol takımı da tribünde

Sarı kırmızılıların 2013-2014 sezonu ilk maçında, Galatasaray basketbol takımı da Gaziantepspor maçını izledi.

İşte Galatasaray'dan Wesley Sneijder'in attığı, maçın ilk gölü