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Spor

Lig TV açıkladı; küfür dışında, 'spor dışı söylem'e de ekran yasağı!

Lig TV: Müsabaka yayınlarında tarafsızlık ilkesine uygunluk dahilinde, küfür, hakaret ve spor dışındaki söylemlerin yer aldığı tezahüratlara yer verilmemektedir

19 Ağustos 2013 16:55

Ahmet Küçük

akucuk@t24.com.tr

www.twitter.com/kucukxahmet

 

Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş-Trabzonspor maçını yayınlayan Lig TV'nin Gezi Parkı direnişiyle ilgili atılan sloganlar sırasında, yayının sesinin kısıldığı iddialarına cevap verdi. Yapılan açıklamada, "küfür, hakaret ve spor dışındaki söylemlerin yer aldığı tezahüratlara yer verilmemektedir" denildi. Ancak, Lig TV'den 06 Mart 2012 tarihinde, "Gençliğe Hitabe"nin tribünler tarafından okunduğu sırasında da yayının sesinin kısıldığı iddiaları için "sadece değerli izleyicilerimizi rencide eden küfürlü tezahürat sırasında sesi kısmakta olduğumuzu belirtmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.

Lig TV, Beşiktaş-Trabzonspor maçında Gezi Parkı direnişiyle ilgili, "Her yer Taksim, her yer direniş", "Sık bakalım sık bakalım, biber gazı sık bakalım" ve "Biber gazı oley, biber gazı" şeklinde atılan sloganlar hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medyada yoğun bir tepkiyle karşılaşan Lig TV, için "üyelikler iptal edilsin" kampanyası başlatıldı.

Lig TV'den Gezi sloganları hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Lig TV, yaptığı yayınlarda daima doğru, tarafsız ve toplumun her kesimine eşit mesafede olma ilkesine uygun şekilde  hareket etmektedir.

Yayın ilkelerimiz çerçevesinde, müsabaka yayınlarında tarafsızlık ilkesine uygunluk dahilinde, küfür, hakaret ve spor dışındaki söylemlerin yer aldığı tezahüratlara yer verilmemektedir.

Sporun coşkusunu ve rekabetin keyfini yaşatmayı ilke edinen Lig TV, tribünlere renk katan tezahürat ve şovları sporseverlerle buluşturmaya devam edecektir."

Lig TV'nin 6 Mart 2012'de yaptığı açıklama da şöyleydi:

"Digiturk, kurulduğu günden bu yana sansürün her türlüsünün karşısında olmuştur. Yayıncılık prensibimiz gereği sadece değerli izleyicilerimizi rencide eden küfürlü tezahürat sırasında sesi kısmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Bunun dışında, tarafsızlık ilkemiz çerçevesinde yayına hiçbir şekilde müdahalemiz söz konusu olamaz.

Her zaman Türk Futbolu ve taraftarının destekçisi olarak; hakkımızdaki asılsız iddialar kadar, bu olayın siyasi bir polemik konusu haline getirilmesinden de büyük üzüntü duymaktayız."

 

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