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Spor

Taraftarlardan 34. dakikada 'Her yer Taksim her yer direniş' sloganı

Galatasaray-Gaziantepspor karşılaşması öncesinde ve 34. dakikada statta 'Her yer Taksim her yer direniş' ve 'sık bakalım, sık bakalım biber gazı sık bakalım' sloganları atıldı

20 Ağustos 2013 01:06

Bugün 21.45'de başlayan Galatasaray-Gazitantepspor karşılaşması öncesinde Galatasaray taraftarları "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları attı.

soL Portal'ın haberine göre, bu sırada Lig TV'nin dün Beşiktaş maçında olduğu gibi yayının sesini kıstığı görüldü. Direniş sloganlarının maç sırasında da sürmesi bekleniyor.

Maçta 34. dakikada "sık bakalım, sık bakalım biber gazı sık bakalım" ve "Her ye Taksim her yer direniş" sloganları atıldı.

 

 

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