-SON KONSER ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Zülfü Livaneli, İstanbul ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyan Macaristan'ın Pecs ve Almanya'nın Essen şehirlerinden sanatçılarla sahne aldı. Golden Routes İstanbul Dünya Müzikleri Festivali'nin son konseri, Livaneli ile Kalman Balogh Gipsy Band ve Henning Schmiedt tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda verildi. Konserde, Schmiedt'in piyanosundan çıkan notalar ile Kalman Balogh'un cimbalomundan dökülen tınılar, Zülfü Livaneli'nin sesi ve şarkılarında hayat buldu. Üç sanatçı, müziğin evrensel bir buluşma noktası olduğunu izleyicilere sahnedeki performanslarıyla gösterdi.