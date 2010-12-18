T24 LogoT24 Logo
Yaşam

SON KONSER ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN İSTANBUL (A.A)

18 Aralık 2010 11:20

-SON KONSER ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Zülfü Livaneli, İstanbul ile birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıyan Macaristan'ın Pecs ve Almanya'nın Essen şehirlerinden sanatçılarla sahne aldı.  Golden Routes İstanbul Dünya Müzikleri Festivali'nin son konseri, Livaneli ile Kalman Balogh Gipsy Band ve Henning Schmiedt tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda verildi.  Konserde, Schmiedt'in piyanosundan çıkan notalar ile Kalman Balogh'un cimbalomundan dökülen tınılar, Zülfü Livaneli'nin sesi ve şarkılarında hayat buldu. Üç sanatçı, müziğin evrensel bir buluşma noktası olduğunu izleyicilere sahnedeki performanslarıyla gösterdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24