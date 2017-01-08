Son KHK ile ihraç edilen Doktor Gergerlioğlu: Suçum, barış istemek ve hak mücadelesi vermek

Resmi Gazete’de yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devlet memurluğundan ihraç edilen eski Mazlumder Başkanı aktivist ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, yazılı bir açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi. Gergerlioğlu, “Suçum, barış istemek, eşitlik, adalet ve hak mücadelesi vermek. Açığa alındığım süre içinde de hak bildiğimi söyledim, şimdi de sonrasında da söyleyeceğim. Çünkü bu toprakların tüm kimlikleri adalete çağıran seslere çok ihtiyacı var. Kendi yaratılışını insandan üstün gören şeytandan sonra dünyamızda değişen çok şey yok” dedi.

"Hakikatin ışığı söndürülemez"

Kendi milliyetini öteki gördüğünden üstün görenler dünyayı adaletsizliğe sürüklüyor diyen Gergerlioğlu, “Yine insanlar adalet yerine zulüm, barış yerine savaşı tercih ediyorlar. Bu gidişe ‘dur’ diyenler tarihin her döneminde güç sahiplerince engellemelerle karşılaşsa da hakikatin ışığı söndürülememiştir. Irkçılık yapana karşı çıkan Hz. Musa haklı çıkmış, “Dünya siz ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın dönüyor” diyen Galile galip gelmiş, onları engelleyenler mahcup olmuştur. Biliniz ki evrensel değerlere sahip çıkan yenilmez” şeklinde konuştu.

"Dünya hayatı ve lezzetleri geçicidir"

Haksızlıklara karşı sessiz kalan dindar insanları da eleştiren Gergerlioğlu, “Hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta mutlu mesut dolaşan güçlü dindarlarım, yegane güç sahibinin zerre miktarı haksızlıktan soracağı bir gün var..! Dünya hayatı ve lezzetleri geçicidir. Bir hekim ve barış aktivisti olarak yaşamdan, yaşatmaktan, yaşam hakkını savunmaktan yana olan duruşum, yürüyüşüm devam etmektedir, edecektir. Bu topluma karşı sorumluluğumu hiçbir karar engelleyemeyecektir” ifadelerini kullandı.