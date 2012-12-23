Son iki ayda üçüncü sızıntı!

Sony'nin piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesi telefonu, son zamanlarda internette yaşanan sızıntılarla pek çok kez gündeme geldi.

"Yuga kod" adına sahip telefonu ilgilendiren en son sızıntı, cihazın gerçek adını da, 'Xperia Z' olarak içeriyor.

Sony’nin akıllı telefon serisi Xperia’nın en son modeli olması beklenen, ‘Yuga’ hakkındaki sızıntılara bir yenisi daha eklendi.



Daha önce de iki kez bilgi sızmıştı



İlk olarak Kasım ayının başında, Almanya’nın Android Schweiz bloğunda telefonun birçok farklı açıdan çekilmiş fotoğrafları belirmişti. Daha sonra, 18 Aralık'ta bu sefer de Rusya’nın Mobile Review sitesinde fotoğraflar belirdi. Site, elinde prototiği bulunduğunu öne sürdükleri cihaza ait detaylı bir inceleme sundu.

En son iddia ise, ‘Unkown X’ adlı bir kaynak tarafından, "Xperia Blog" sitesine sunuldu.

Kaynak, Yuga’nın piyasaya ‘Xperia Z’ adıyla sunulacağını ve toz ve suya dayanıklı bir kasaya sahip olacağını ileri sürdü. Unknown X, cihazın ölçülerini ise 139mm x 71mm x 7.9mm olarak belirtti.



Bilgiler ortaya çıktı



Sitede yer alan diğer iddialara göre, Sony Xperia Z, 12.7 cm (5 inç) genişliğinde ekrana, 1080p ve 443ppi (inç başına piksel) görüntü özelliğine sahip olacak. Ayrıca, Xperia V ve Xperia Tablet S cihazlarında olduğu gibi, Xperia Z’nin OptiContrast teknolojisini (cam yüzey ile LCD panelin entegre olmasını sağlayan Sony ternolojisi) içerecek.

Yuga/Xperia Z’nin 1.5GHz dört çekirdekli çip ve Adreno 320 GPU kullanacağı verilen diğer bilgiler arasında. 12 mega piksel kamerası olması beklenen Xperia Z, Bluetooth 4.0 bağlantı özelliği bulunduracak, işletim sistemi ise henüz yeni sunulan Android 4.2 olacak.