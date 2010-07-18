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Kültür-Sanat

Son hatırası da borca gitti

Gönül Ülkü, eşi Gazanfer Özcan'dan kalan borçları kapamak için, onun son günlerini geçirdiği Kavacık'taki dubleks evi de sattı.

18 Temmuz 2010 03:00

T24 - Gönül Ülkü, eşi Gazanfer Özcan'dan kalan borçları kapamak için, onun son günlerini geçirdiği Kavacık'taki dubleks evi de sattı.

Son beş yılını, devlete olan 500 bin TL'lik vergi borcunu ödemekle geçiren Gazanfer Özcan öldü ama borçları bitmedi! Gönül Ülkü de, 300 bin TL'lik borcu kapatmak için, onun son hatırasını elden çıkardı. Ülkü, eşiyle son günlerini geçirdikleri Kavacık'taki dubleks dairelerini 300 bin TL'ye sattı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Özcan'ın ölümünden sonra reddi miras davası açan Ülkü, daha sonra bu kararından vazgeçti. Yakınlarına, "Mezarda eşimin kemiklerini sızlatamam" diyen Ülkü, evi satıp borçları kapattıktan sonra Silivri'ye taşınarak, orada yaşamaya başladı.

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