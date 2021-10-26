Son gösterisi Netflix'teki trans çalışanların tepkisini çekmişti; komedyen Dave Chappelle yanıt verdi

Netflix’te yayınlanan son gösterisi “transfobik ifadeler yer aldığı” gerekçesiyle tepki çeken ABD’li komedyen Dave Chappelle, yanıt verdi. Chappelle, trans bireylerle bu mesele üzerine görüşebileceğini söyledi ancak "Kimsenin taleplerine eğilmiyorum" diye ekledi.

BBC’de yer alan habere göre, Chappelle, Instagram hesabından bir video paylaşarak trans toplumdan insanlarla görüşmeye niyetli olduğunu söyledi. Chappelle, son gösterisine gelen tepkiler üzerine “iptal edilip edilmediğine” izleyicilerin karar vermesini istedi.

Chappelle videoda “Netllix’teki trans çalışanlarla görüşmem istendiği ama reddettiğim söyleniyor. Bu doğru değil. Davet etelerdi kabul ederdim. Ancak ne hakkında konuşacağımız konusunda kafam karışık. Siz Netflix’te güvenli bir çalışma ortamı istiyorsunuz. Ofise giremeyecek tek kişi benim gibi görünüyor.” dedi.

Trans topluluğa seslenen Chappelle “Sizinle görüşmeye niyetliyim ancak kimsenin taleplerine boyun eğmiyorum” dedi. LGBTİ+ toplumuyla bir çatışma içinde olduğunu reddeden Chappelle “Bunun onlarla ilgisi yok. Bu şirket çıkarları ve ne söyleyip söyleyemeyeceğim hakkında bir mesele” dedi.

Chappelle, “Bugün hiçbir film şirketi, stüdyo, film festivali bu filme dokunmayacak. İnsanlardan izleyip değerlendirmelerini istiyorum. İptal edildim mi edilmedim mi?” dedi.

Ne olmuştu?

Chappelle’in Netflix’te yayınlanan son gösterisi “The Closer” tepki çekmişti. Chappelle bu gösteride “cinsiyet bir olgu” ifadesini kullanmış ve LGBTİ+’nin “çok hassas” olduğunu iddia etmişti.

Chappelle’in gösterisinin yayınlanmasına Netflix çalışanları arasında da tepki gösterenler olmuş, Los Angeles’taki merkezin önünde protesto düzenlenmişti.

Netflix İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, şirket içi meselenin yönetilememesi nedeniyle özür dilemişti.