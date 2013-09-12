Son enerji kaynağı: Yosun

Fosil yakıt kullanımını, hem doğaya verdiği büyük zarar yüzünden azaltmak isteyen hem de eninde sonunda bitecek olan bu kaynağın yerine yenilenebilir bir alternatif sunmayı amaçlayan bir grup bilim insanı, Avrupa Birliği projesi kapsamında, bio-yakıt teknolojileri geliştiriyor. Enerji üretmen için yosunları kullanıyorlar.

Proje sorumlusu Julie Maguire, yosunlar için gübreleme gerekmediğini, minimum ölçüde de bir alana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Yosunların çok çabuk geliştiğini ifade eden Maguire, şöyle devam ediyor:

“6 ayda en gelişkin hale geliyorlar. Yosunların işlenmesiyle en verimli topraktan dahi en az 7 ila 31 kat daha fazla yağ üretebiliyor. Daha gidilecek çok yol var fakat düşünün on yıl önce yosundan benzin yapıp arabada kullanacağız desek herhalde alay edilirdi.”

Üretim kolay, toplamak zor

tr.euronews.com'da yer alan habere göre, yosundan bio-dizel yakıt üretiminin mümkün olduğunu vurgulayan İrlandalı araştırmacılar da çalışmalarını bunlar üzerine yoğunlaştırıyor. Araştırma ekibi yağ sağlayabilecek tek hücrelilerle ilgili araştırmalar yapıyor ki bu bilimadamları için en zor görünen olay. Araştırmacı Fiona Moejes, yosunları makro ve mikro ölçekte büyütmenin kolay ancak yağ elde edilme aşamsının karışık ve zor olduğunu vurguluyor. Bunun için de en düşükmaliyetli ve en az kaynak kullanan yöntemi bulmaları gerekiyor.

Binalara yosunlu enerji

Fransa’da bulunan Ennesys de Nanterre mühendislerinin gelecek hayali, bir binanın atık suyunun, ısıtma ve elektrik üretiminin mikro yosulardan elde edilmesini sağlamak. Bunu ise binanın atık sularından karşılayacaklar. Nedeni ise kullanılmış suyun organik elementler içermesi ve bu elementlerin mikro yosunlar için gübre görevi olmasıyla açıklanıyor.

Ennesys Genel Direktör’ü, Jean-Louıs Kindler, proje aşamasını şöyle anlatıyor: “Binanın atık suyunu topluyoruz. Sonra bu suyu seyrelterek mikro yosunlar için uygun ortamın oluşmasını sağlıyoruz. Mikro yosunlar atık suda bulunan organik elementlerle besleniyor. Böylece filizleniyorlar. Daha sonra bu yosunlardan yağ ve bitkisel biyokütle elde ediyoruz. Elde edilen yağ yakıt olarak kullanılabilir. Mesela burada bir lamba için kullandık. Böylece elektrik ya da ısınma için enerji üretebiliriz.”

Işık yardımıyla, her yerde büyüyorlar

Çatılarda bulunan foto biyoreaktörler sayesinde üretilecek olan doğal yakıt, transparan borular ile binanın her yerine taşınacak. Önceden santrifüjler tarafından sağlanan ayrıştırmalar aşırı enerji tüketimine sahip olduğu için bu yöntem geliştirilmiş. Üretilen yakıt kömürle eşdeğerde ve yağur suyuyla aynı kalitede.

Yosunlar, yeterli güneş, su ve ve karbondioksidin bulunduğu her yerde büyüyebiliyor. Balıklar için zararlı olabilecek bazı maddeler için de süzgeç görevi görüyorlar.

Yosunlar gelecekte fosil yakıtlardan vazgeçmek isteyen insanlık için önemli bir alternatif oluşturabilecek.