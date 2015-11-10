Son dileği, Star Wars'un son filmini izlemek olan Daniel Fleetwood hayatını kaybetti

Doktorların eylül ayı başındak 2 ay ömür biçtiği ABD'li Star Wars tutkunu kanser hastası Daniel Fleetwood, son dileğinin yerine getirilmesinin ardından hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Daniel Fleetwood, aralık ayında vizyona girecek olan film serisinin sonuncusu 'Güç Uyanıyor'u ölmeden izlemek istediğini söylemiş ve internette bir kampanya başlatmıştı. Bunun üzerine Fleetwood filmi herkesten önce izlemiş ve filmin yönetmeni JJ Abrams ile de telefonda konuşmuştu.

Yönetmen JJ Abrams, 2013 yılında da benzer bir talebe olumlu yanıt vermişti. Star Trek serisinin son filmini vizyona girmeden izlemek istediğini söyleyen bir hayran, filmi izledikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.