Son ATV, Uzay İstasyonu'na kenetlendi



Kısaca ATV-5 (Automated Transfer Vehicle - Otomatik Taşıma Aracı) adı verilen insansız uzay gemisi, 15 gün önce Fransız Guyanası'ndaki Kourou uzay üssünden bir Ariane-5 füzesiyle dünya yörüngesine fırlatılmıştı.

Evrenin oluşumuna ilişkin "Büyük Patlama Teorisi"ni ortaya atan Belçikalı gökbilimci Georges Lemaître'in adı verilen son ATV aracı, planlandığı gibi dün yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikteki Uluslarası Uzay İstasyonu (ISS) ile kenetlendi.

ATV, uzay istasyonuna su, gıda, oksijen, yakıt, teknik ve bilimsel malzeme taşıdı. Yaklaşık 20 tonluk yükün 3 tonluk kısmını yakıt, 850 litresini içme suyu, 2,6 tonluk kısmını ise gıda ürünleri oluşturuyor. Uzunluğu 10, çapı 4,5 metre olan ATV-5, ISS'e muhtelif yedek parça ve su arıtım sisteminin pompasını da taşıyor. ISS'e taşınan bu yükle bir rekor kırılmış oluyor.

Araç, yaklaşık 6 ay boyunca ISS'e kenetli kalacak. Bu süre boyunca uzay istasyonunun çöpü araca yüklenecek. Bu yıl sonunda, serbest bırakılacak son ATV, atmosfere girişinde yanarak imha olacak. Böylece 2008'te başlayan ATV programı sona erecek.