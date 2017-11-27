Son 6 ayda en fazla kitabı Ankara okudu

İSTANBUL, (DHA)- ONLINE kitap okuma platformu İdefix, Türkiye’nin son 6 aylık okuma haritasını çıkarttı. Yapılan araştırmalara göre, okurlar en çok, roman ve çocuk öykülerini tercih ederken, Türkiye’nin en çok okuyan illeri Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Tunceli olarak belirlendi.

Bu yıl 15\'inci kez düzenlenen ‘’Sanal Kitap Fuarı’’ ile kitapseverleri indirimler, fırsatlar ve sevilen yazarlarla buluşturan İdefix, Türkiye’nin 6 aylık okuma haritasını çıkarttı. 6 aylık satış rakamlarını kapsayan \'\'Türkiye Ne Okuyor?\'\' adlı araştırma, şehre satılan kitap adedi, toplam satılan kitap sayısı, şehir nüfusu ve toplam nüfusu baz alınarak yapıldı. Araştırmaya göre en çok kitap okunan şehir Ankara oldu. Başkenti sırasıyla İstanbul, Eskişehir, İzmir, Tunceli ve Muğla takip etti.

EN DÜŞÜK OKUMA ORANI ŞANLIURFA\'DA

Araştırmaya göre en az okuma oranı ise Şanlıurfa\'ya ait. Şanlıurfa\'nın ardından son sıraları Yozgat, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş paylaştı.

EN FAZLA STEFAN ZWEİG OKUNDU

Araştırmaya göre en çok okunan yazarlar arasında Stefan Zweig ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Zülfü Livaneli, üçüncü sırada da Yuval Noah Harari yer aldı. Listede ayrıca Yaşar Kemal, George Orwell, Jules Verne gibi klasikleşmiş kitapların yazarları da üst sıralarda bulunuyor.

Araştırmaya göre en sevilen yayınevleri İş Bankası Kültür Yayınları, Yapı Kredi Yayınları ve Can Yayınları oldu.

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