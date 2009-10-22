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Yaşam

Son 30 beyaz aslan!

Güney Afrika'da kutsal olarak kabul edilen beyaz aslanlar dünya üzerinde sadece 30 tane kaldı.

22 Ekim 2009 03:00

Güney Afrika'da kutsal olarak kabul edilen beyaz aslanlar dünya üzerinde sadece 30 tane kaldı.

Beyaz aslanlar Portia, Phoebe ve Pandora Temmuz 2008'de İngiltere'deki Batı Midlands Safari Parkı'nda dünyaya gözlerini açtı.

Bu ender türün son yavruları büyük ilgi çekiyor.



Beyaz aslanlar Güney Afrika'da kutsal olarak kabul ediliyordu.

Dünya üzerinde ise çok az sayıda olan beyaz aslan yaşıyor. 2004 rakamlarına göre tüm dünyada sadece 30 beyaz aslan var...



Beyaz olmaları onlar için en büyük dezavantaj. Çünkü doğal yaşam ortamlarında renkleri çok kolay farkedilebiliyor, bu da avcıların işlerini kolaylaştırıyor.

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