Son 3 yılda, 93 DBP'li başkan ve eş başkan tutuklandı

DİYARBAKIR, (DHA) - DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) üyesi belediye başkanlarıyla eş başkanlarına yönelik soruşturmalarda, son 3 yıl içerisinde, aralarında Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının da bulunduğu 93 belediye başkanı ve eş başkanın tutuklandığı belirtildi.

Yargılamalar sonucu, şimdiye kadar aralarında Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk\'ün de bulunduğu 22 belediye başkanı ve eş başkan tahliye edilirken, 11 başkan ile eş başkana \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'terör örgütüne yardım yataklık\' ve \'örgüt üyeliği\' suçlarından toplam 89 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

DBP Genel Merkezi\'nden yapılan açıklamada, parti üyesi olan ve aralarında Diyarbakır, Mardin, Van, Siirt, Bitlis, Tunceli, Hakkari, Batman ve Ağrı belediye başkanlarının da bulunduğu toplam 93 belediye başkanı ile eş başkanın, son 3 yıl içerisinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, önce görevlerinden alındığı sonra tutuklandığı belirtildi. DBP\'den yapılan açıklamaya göre, yargılamalar sonucu Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Türk\'ün de bulunduğu 22 belediye başkanı ve eş başkan tahliye edilirken, 71\'inin hala cezaevinde olduğu belirtildi. Çeşitli illerde yapılan yargılamalar sonucu, aralarında Hakkari, Tunceli ve Bitlis belediye başkanlarının da bulunduğu 11 belediye başkanı ve eş başkana \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'terör örgütüne yardım yataklık\' ve \'örgüt üyeliği\' suçlarından yargılandıkları davalarda, toplam 89 yıl 3 ay hapis cezası verildi.