Son 3 yıl sıcaklık rekoru kırdı

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre 2015, 2016 ve 2017 yılları dünyanın en sıcak olduğu yıllar olarak kayda geçti.

Sıcaklık verilerinin kaydedilmeye başladığı 19’uncu yüzyılın sonlarından bu yana dünyada yaşanan en sıcak yıllar geçtiğimiz son üç yıl oldu.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) beş farklı uluslararası hava durumu kuruluşundan elde ettiği veriler doğrultusunda Perşembe günü açıkladığı bilgilere göre 2015, 2016 ve 2017 “şu ana kadar kaydedilmiş en sıcak üç yıl.”

Bu üç yıl içerisinde 2016 senesinin ölçülen en sıcak yıl olduğu belirten WMO, bunda Pasifik Okyanusu'nda sıcaklığı birkaç derece artıran ve El Nino adı verilen doğa olayının da etkisi olduğunu aktardı.

El Nino etkisi olmayan en sıcak yıl 2017

El Nino etkisi olmadan en sıcak yıl ise 2017 oldu. Genel sıralamada üçüncü en sıcak yıl olan 2015 ise 2017'yi sadece 1 derecenin yüzde biri oranında bir farkla takip etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, uzun dönemli sıcaklık trendinin bireysel olarak yılların sıcaklıklarından daha önemli olduğunu ve bu trendin de yükselen bir ivme gösterdiğini ifade etti.

WMO verilerine göre 21'inci yüzyıl dünyanın yaşadığı en sıcak döneme tekabül ediyor. Kayıtlara geçmiş en sıcak 18 yılın 17'si 2000’in yılından bu yana kaydedilmiş durumda.

Taalas, son üç senede yaşanan sıcaklık artışının "olağanüstü” olduğunu belirtti.

BM, ayrı ayrı ABD, İngiltere, Avrupa ve Japonya'ya ait beş meteoroloji kuruluşundan alınan verilere göre 2017’deki küresel yüzel sıcaklığının sanayi öncesi sıcaklık seviyesine göre 1.1 derece daha yüksek olduğunu belirtti.

Uzmanlara göre bu rakam, 2015 Paris İklim Anlaşması’nda varılan küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması hedefinden uzak bir durum.

Edinburgh Üniversitesi Karbon Yönetimi Bölümü Başkanı Dave Reay, "El Nino etkisi olmayan daha ‘soğuk’ seneler bile en sıcak yıl rekorunu egale ediyorsa, o zaman bir sorunumuz olduğunu bilmeliyiz” dedi.

WMO'ya veri veren beş kuruluştan biri olan NASA'nın New York'ta bulunan Goddard Uzay Çalışmaları Enstitüsü'nün başındaki Gavin Schmidt ise bu ısınma ile ilgili olarak insanlığa işaret etti.

Schmidt, "Son 60 yılda yaşanan bütün ısınmanın sebebini insan faaliyetlerine dayandırabiliriz” dedi.

AFP/Reuters, DÇÜ/EC

©Deutsche Welle Türkçe